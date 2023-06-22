اتهام روسي لأوكرانيا بقصف جسر بين القرم وخيرسون

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا شنت هجوم استهدف جسر يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها القوات الروسية جزئيًا، ما ألحق أضرارًا بالجسر.

وقال الحاكم الروسي للقرم سيرغي أكسيونوف: "خلال الليل أصابت ضربة جسر تشونغار ولم تسفر عن سقوط ضحايا"، مضيفًا أن السلطات تجري مسحا للأضرار.

ويربط هذا الجسر بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 وجزء من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا تحتله القوات الروسية.

وتأتي هذه الضربة التي أبلغت عنها السلطات الروسية فيما تنفذ القوات أوكرانيا عمليات هجومية منذ مطلع يونيو على العديد من الجبهات، خصوصا في الجنوب.

وتشكّل شبه جزيرة القرم خصوصا قاعدة خلفية لوجستية للقوات الروسية المنتشرة في جنوب أوكرانيا.

قصف أوكراني في خيرسون



وفي حين تحدّث أكسيونوف عن تضرر جسر واحد، أشار مسؤول روسي في خيرسون إلى تضرر العديد من البنى التحتية، دون تقديم تفاصيل.

وأوضح فلاديمير سالدو الذي عيّنته موسكو على رأس المناطق المحتلة في خيرسون، أن قوات كييف "قصفت بنى تحتية مدنية: جسور على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم قرب تشونغار".

ونشر صورا تظهر الجسر نفسه وفيه حفرة وأكد أنه وفقا "للتقديرات الأولية" استخدمت قوات كييف صواريخ من طراز ستورم شادو البريطانية.

وتُستهدف القرم بشكل منتظم بهجمات الأوكرانية، خصوصا بطائرات مسيّرة.

وفي سياق آخر، أعلنت كييف، الأربعاء، أن تدمير سد كاخوفكا الخاضع للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا في وقت سابق هذا الشهر تسبب بأضرار بيئية تقدّر كلفتها بـ1.5 مليار دولار.

وأحدث الانهيار في السد في 6 يونيو فيضانات مدمّرة اجتاحت منطقة خيرسون، التي تسيطر أوكرانيا على أجزاء منها وروسيا على أجزاء أخرى، ما أجبر الآلاف على الفرار وأثار المخاوف من كارثة بيئية.

واتّهمت كييف موسكو بـ"الإبادة البيئية" عبر تفجير السد العائد إلى الحقبة السوفيتية والواقع على نهر دنيبرو، بينما ألقت روسيا باللوم على أوكرانيا.

وأفاد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال في مؤتمر لإعادة الإعمار أقيم في لندن "كل يوم تتكبد روسيا خسائر جديدة مرتبطة بأوكرانيا".

وأكد أن البنك الدولي يقدر الكلفة الإجمالية لإعادة إعمار أوكرانيا تقدّر بحوالى 411 مليار دولار.

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