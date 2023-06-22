نائب رئيس جامعة كفر الشيخ: نشارك في جائزة التميز الحكومي

أكدت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس استعداد الجامعة للمشاركة في جائزة التميز الحكومي.

وأضافت نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في عام 2018 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز روح التميز و المنافسة على مستوى المؤسسات الحكومية والموظفين من خلال تقدير وتشجيع المتميزين .

فريق إدارة جائزة التميز الداخلي للجامعة نظم تدريبا في إطار دورتها الثالثة

أوضحت نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فريق إدارة جائزة التميز الداخلي للجامعة نظم تدريبا في إطار دورتها الثالثة من منظومة الجوائز الداخلية للجامعات، بحضور مدير جوائز المؤسسات التعليمية لجائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط الدكتور محمد عبد السلام ، وعضوية مسئول التقييم الدكتور السيد بلال ، ومسئول التشغيل والدعم اللوجستي الدكتور سويلم شرشير، ومسئول الدعم التكنولوجي التقني الدكتور عمرو سعد ، ومسئول الاتصال والعلاقات الدكتور رماح محمد إبراهيم.

يذكر أن الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ترأس الاجتماع الشهري لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إذ استهل اللقاء بتهنئة كل العاملين بالمستشفيات بقرب حلول عيد الأضحى.

أهمية الانتهاء من مشروعات المستشفيات الجديدة

وشدّد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية الانتهاء من مشروعات المستشفيات الجديدة لاستكمال المدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ، وأهمية الاستعداد لافتتاح مستشفى الطوارىء بإعداد الموارد البشرية اللازمة للتشغيل، وتدريبهم جيدا، لتقديم خدمات صحية متميزة تليق بالمواطن المصري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار الرعاية الصحية حق للجميع، موجها بإعداد خطة التشغيل من كل الأقسام، وتدريب الكوادر البشرية عليها لضمان جودة الخدمات الصحية المزمع تقديمها.

وتضم المدينة الطبية المتكاملة بجامعة كفر الشيخ أكبر مستشفى جامعى للطوارئ بوسط الدلتا وهي مستشفى الطوارئ الجامعى الجديد على مساحة 45 ألف متر مربع، بتكلفة مليار و600 مليون جنيه، وطاقة 750 سريرا، كما تضم مستشفى الأورام الجامعي الجديد، الذي جرى الانتهاء منه على مساحة 8 آلاف متر مربع، بتكلفة 250 مليون جنيه، ويجرى الافتتاح قريبا.

جاء ذلك، بحضور الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعدد من قيادات الجامعة.

نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر