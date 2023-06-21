إسرائيل تعتقل جنودها لدعم القضية الفلسطينية.. القصة الكاملة

حملة تحريض واسعة النطاق شنها نشطاء ومسؤولون في اليمين الإسرائيلي ضد الجنود المؤيدين للقضية الفلسطينة، ما أدى إلى اعتقالهم من قبل الأمن الإسرائيل، جعل الأمر يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

الحملة طالبت وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، باعتقالهم، ومحاسبتهم حسابا شديدا بعد أن اتضح أنهم ينتمون إلى الأقلية العربية الطائفة الدرزية، وبدو من داخل إسرائيل.

وظهر الجنود في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يرددون عبارات داعمة لجنين وشتائم لإسرائيل.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة من جنوده

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقاله ثلاثة من جنوده ظهروا في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يمجدون جنين ويشتمون إسرائيل بشكل مباشر، بعد العملية التي شنها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، أول أمس الاثنين.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "في أعقاب التصريحات غير الملائمة والمرفوضة لجنود من جيش الدفاع، في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم توقيف الجنود ليلة أمس، وفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، على أن يتم عرض نتائجه على النيابة العسكرية لفحصها".

السلطات أفرجت عن الجنود الإسرائيليين

بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطات أفرجت عن الجنود الإسرائيليين الذين اعتقلوا، أمس الثلاثاء، بعد تعبيرهم عن دعمهم لجنين والقضية الفلسطينية وازدرائهم لبلدهم.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق سراح الجنود الأربعة، بعد أن أعلن، عن أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل وحدة التحقيق التابعة للشرطة العسكرية، مشيرة إلى "عدم وضوح توقيت تصوير الفيديو"، الذي أثار موجة من الإدانات ومخاوف بشأن التزامهم بقيم الجيش الإسرائيلي.

تصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطنيين

ويأتي توقيت انتشار الفيديو، في أعقاب تصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطنيين، بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية كبيرة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، الاثنين، أسفرت مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وفي عملية عنيفة على جنين وفلسطين، تخلل العملية قصف صاروخي من المروحيات، إضافة إلى اشتباكات مسلّحة، أسفرت عن إصابة سبعة عناصر من القوات الإسرائيلية بجروح.