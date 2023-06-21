طريقة عمل كيكة الشوفان بالموز| يمكن تناولها في الدايت

كيكة الشوفان بالموز من الحلويات الصحية التي يمكنك تحضيرها إذا كنت ترغب في تناول حلوي أثناء اتباعك نظام غذائي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

كيكة الشوفان بالموز

طريقة عمل كيكة الشوفان بالموز

المقادير

- دقيق : كوب ونصف

- الشوفان : ربع كوب

- لبن زبادي : نصف كوب

- حليب : نصف كوب

- الموز : 3 حبات (مهروس)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- بيكربونات الصودا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- سكر : ربع كوب

- البيض : 1 حبة

- رذاذ الطبخ : حسب الحاجة (رذاذ الزبدة)

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخلطي الدقيق بعد نخله مع الشوفان، والقرفة، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا في وعاء.

في وعاء آخر، ضعي الموز المهروس، وأضيفي إليه اللبن الزبادي واخلطي جيداً.

اخفقي البيض مع السكر حتى يتجانس المزيج، ثم أضيفي مزيج البيض فوق خليط الموز وحركي.

أضيفي إلى مزيج البيض خليط الدقيق والشوفان بالتناوب مع الحليب حتى ننتهي من الكمية كاملة أثناء الخفق.

حضري قالب كيك ورشّيه برذاذ الزبدة، ثم اسكبي خليط الكيك في القالب واخبزيه في الفرن حتى ينضج.

أخرجي القالب من الفرن، واتركيه حتى يبرد تماماً، ثم قطعيه وقدميه.

فوائد تناول الشوفان

فوائد الشوفان للتخسيس

من فوائد الشوفان للرجيم أنه يحتوي على الألياف القابلة للذوبان (البيتا جلوكان) التي تعزز الإحساس بالشبع مما يعمل على تقليل كمية الطعام التي تتناولها ويقلل السعرات الحرارية التي تدخل جسمك يومياً.

فوائد الشوفان للجيم

يتناول الكثير من الرياضيين والذين يتمرنون في الجيم الشوفان في وجباتهم، فما هي فوائد الشوفان بعد التمرين لنتائج أفضل؟

يقلل من فرص حدوث الشد العضلي لأنه يحتوي على المغنيسيوم.

يحتوي على البروتين الضروري لبناء العضلات وحمايتها من التلف.

يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة الضرورية لبناء العضلات أيضاً ولكن بشكل صحي بعكس الكربوهيدرات البسيطة مثل منتجات الدقيق الأبيض.

فوائد الشوفان للحامل

يعد الشوفان خيار مثالي لوجبة الفطور فترة الحمل لعدة أسباب مثل:

يحافظ على مستويات السكر في الدم فترة الحمل.

يقلل من الاضطرابات الهضمية التي تعاني منها الحامل خاصة أول ثلاثة أشهر.

غني بالبروتين حيث يحتوي كل 100 جرام من الشوفان على 16.5 جرام من البروتين ما يقرب من ربع احتياج الحامل اليومي للبروتين ( 75 جرام).

غني بالمغنيسيوم الذي يحمي من التشنجات العضلية وآلام المفاصل الشائعة فترة الحمل كما يساعد على خفض ضغط الدم وهو أمر ضروري للحماية من تسمم الحمل الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.