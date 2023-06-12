اصنعي بيتزا صحية برغيف الشوفان للرجيم

حضري بيتزا صحية برغيف الشوفان لتقديم، تعتبر البيتزا برغيف الشوفان الخفيف من أسهل الأطعمة التي يمكن صنعها داخل مطبخك، لذلك نقدم إليكم طريقة التحضير.

مقادير بيتزا صحية برغيف الشوفان

- الخبز : رغيف (خبز الشوفان)

- خرشوف : نصف كوب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- لحم الديك الرومي : 2 شريحة (مدخن)

- صلصة طماطم : 5 ملاعق كبيرة

- أوريغانو : رشّة

بيتزا بالشوفان

طريقة التحضير

ضعي رغيف الشوفان على سطح جاف.

وزعي صلصة الطماطم فوق رغيف الشوفان وافرديها جيداً.

ضعي شريحتي اللحم الرومي المدخن، وقطع الخرشوف، فوق الصلصة.

رشي جبن الموزاريلا، والأوريغانو، فوق اللحم الرومي المدخن مع توزيعه جيداً.

ضعي البيتزا في الفرن واتركيها حتى تنضج، وقدميها ساخنة.

بيتزا بالشوفان

ما هي فوائد الشوفان للجسم

فوائد الشوفان في حال استخدامه كوجبة أو خلال الوجبات بشكل يومي:

تقليل خطر الإصابة بمرض القلب وتعزيز صحته: يعود فوائد الشوفان على صحة القلب بسبب احتوائه على نسب عالية من الألياف الغذائية، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لتنظيم عمل القلب.

وبعض الدراسات أثبتت أن للشوفان دور في تقليل نسبة خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

تحسين صحة الجلد: يعتبر الشوفان من الأغذية المعززة في تحسين صحة الجلد والبشرة والعناية بها، ومن فوائد الشوفان على الجلد، أنه يساهم في علاج الأكزيما.

مصدر للطاقة: إذا قمت بتناول الشوفان في الصباح فسوف يمدك بالطاقة اللازمة التي تستمر خلال ساعات النهار وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعطي الشعور بالشبع، كما يحتوي على نسب عالية من فيتامين ب.

الوقاية من مرض السكري: من فوائد الشوفان أنه يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، كونه ذو مؤشر جلايسيمي منخفض.

تقليل من خطر الإصابة بالسمنة: لأنه يعطي الشعور بالشبع بسبب احتوائه على نسب عالية من الألياف.

التقليل من الإمساك وذلك أيضاً بسبب وجود الألياف في الشوفان.

الفرق بين الشوفان والقمح:

البعض يعتقد أن الشوفان هو القمح أو مُكَون من حبوب القمح، لكن الإجابة هي لا.

تتشابه حقول الشوفان مع القمح والشعير ولكن كل واحد منها ينتمي لنوع مختلف من الأعشاب المنتجة للقمح.

الشكل: الشكل الخارجي لكل واحد منهما يختلف عن الأخر، ويتوفر كل واحد منهم بعدة أشكال مثل الحبوب الخام أو النخالة او الدقيق.

التركيب: التركيب الداخلي لكلٍ منهما يختلف عن الأخر من حيث نسب العناصر الغذائية المتواجدة بهما.

الجلوتين: من مكونات القمح الجلوتين والذي يسبب التحسس عند البعض. أما بالنسبة للشوفان الخام، فهو لا يحتوي على الجلوتين ولكنه قد يختلط ببعض المواد القمحية التي تحتوي على الجلوتين بسبب ظروف التغليف والإنتاج.

الصنف: القمح هو صنف من أصناف الحبوب، بينما الشوفان فهو نوع من الأعشاب.