تجار المخدرات بدار السلام يعترفون .. مكسب الحشيش حلو وسريع

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع عاطلين أ متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بـمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة ، فقد أدلي المتهمان باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة حيث أكدوا أنهم يمارسون نشاطهم الإجرامي منذ فترة كبيرة.

اعترافات تجار الحشيش بدار السلام بالقاهرة

وأضاف المتهمين في التحقيقات ، أنهم يروجون لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، ويقومون بتخزين المخدرات استعدادًا لتوزيعها على زبائنهم في المنطقة وخارجها.

وأشار المتهمون، أنهم كوَّنوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمخدرات، وأنهم اتخذوا من قطعة أرض بمنطقة دار السلام مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وترويج المخدرات على عملائهم.

تفاصيل سقوط تجار الحشيش بدار السلام بالقاهرة

كانت البداية بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( شخصين) لقيامهما بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة دار السلام مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وبتفتيش المتهمان ؛ عثر بحوزتهما على ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 4.5 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إلزام زوج نسرين طافش بدفع نفقة لطليقته

في واقعة اخري ؛ إلزمت محكمة الأسرة المختصة، زوج الفنانة نسرين طافش بدفع مبلغ وقدرة 200 ألف جنيه نفقة لطليقته شيرين، كما طالبت المحكمة بالتحريات عن مسكن ودخل زوج نسرين طافش.

وكانت البداية دعوي مقدمة من سيدة تدعى شيرين. ن أقامت دعوى نفقة ضد طليقها شريف محمد زوج الفنانة نسرين طافش؛ للمطالبة بحقوقها منه، وذكرت أنها قررت مقاضاته لعدم دفع التزاماته المالية.

والجدير بالذكر، أنه كان يوجد خلافات أسرية بين زوج الفنانة نسرين طافش والسيدة شيرين. ن؛ حيث كان زوج الفنانة نسرين طافش متزوجا منها، لكن حدث خلافات بينهما على إثرها تعدي عليها فطلبت منه الطلاق كما زعمت.