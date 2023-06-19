السجن المؤبد للمتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة في الخانكة

عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، للمتهمين بالإتجار في الأقراص المخدرة بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بدائرة مركز الخانكة.

تفاصيل أمر الإحالة المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة

وجاء أمر الإحالة فى القضية رقم 12087 لسنة 2022جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم 2396 لسنة 2022كلي شمال بنها، قيام " مدحت م.ع"، و" هيمين ر.ه"، أنهما في يوم 24 / 5 /2022بدائرة مركز الخانكة، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا الترامادول بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وقد طالب امر الاحالة بالقضية نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم الثاني إحتياطيًا عقب الإفراج عنه في القضية المحبوس علي ذمتها وسرعة ضبط وإحضار المتهم الأول وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

التحقيق في واقعة مصرع عامل علي يد آخر ببنها

في سياق مسبق تباشر جهات التحقيق في واقعة مشاجرة حدثت بين عامل واخر، انتهت بوفاة عامل في منطقة بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، ، إثر إصابته بجروح قطعية متفرقة بالرأس، خلال مشاجرة مع أخر بسبب خلافات، وتم نقل المصاب لمستشفى التأمين الصحي ببنها، إلا أنه توفي أثناء تقديم الخدمة الطبية، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة التصريح بدفن جثمان المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحي ببنها، باستقبال شخص مصاب بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالرأس وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أمير س ا"، 35 سنة، عامل، بجروح قطعية متفرقة بالرأس، ووفاته على إثرها، وبسؤال زوجة المتوفي اتهمت "محمد ع."، عامل، وجميعهم مقيمين منطقة بطا دائرة المركز، بالتعدى على زوجها بماسورة حديدية محدثا إصابته بسبب وجود خلافات بينهما.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتخلص من "الماسورة" بإلقائها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.