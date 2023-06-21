نقيب المحامين يترأس مناقصة لطباعة كارنيهات العضوية .. سعر أقل من العام الماضي

ترأس نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، جلسة فتح مظاريف العروض المالية للبت في مناقصة طباعة كارنيهات العضوية، والعلاج، وأندية المحامين.

اقرأ أيضا.. نقيب المحامين يلتقي ممثلي مراكز العيون المتعاقدة مع مشروع العلاج لبحث الشكاوى

وتمكنت اللجنة، خلال إجراء المناقصة، بقاعة المجلس، من الحصول على أقل سعر لطباعة كارنيه العضوية، حيث رست المناقصة على طباعة الكارنيه مقابل أربع جنيهات فقط، وهو أقل بنصف جنيه مقارنة بالعام الماضي، حيث كان الكارنيه يطبع بأربعة جنيهات ونصف.

نقابة المحامين

كما توصلت اللجنة في المناقصة إلى طباعة كارنيهات العلاج والأندية مقابل جنيه وخمسة وستون قرشًا فقط.

نقابة المحامين

وتدل النتيجة التي توصلت إليها اللجنة على مدى حرص النقيب العام على الحفاظ على أموال النقابة، وترشيد الإنفاق، حيث حرص على تولى رئاسة اللجنة بنفسه، وإجراء المناقصة، والخروج بأقل تكلفة للطباعة، في ظل إرتفاع الأسعار نسبة إلى العام الماضي.