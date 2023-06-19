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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يلتقي ممثلي مراكز العيون المتعاقدة مع مشروع العلاج لبحث الشكاوى

نقيب المحامين عبد
نقيب المحامين عبد الحليم علام

التقى نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، عددًا من ممثلي مراكز العيون المتعاقدة مع النقابة، وذلك للنظر في الشكاوى الواردة من المحامين بشأن زيادة الأسعار في بعض الخدمات غير المدرجة بعقود الاتفاق مع مقدمي الخدمة.

وناشد النقيب العام، مقدمي الخدمة بالالتزام ببنود الاتفاق الوارد في نظام العلاج، طبقًا لأسعار قائمة نقابة الأطباء لعام 2023، وأسعار المؤسسة العلاجية، والتأمين الصحي الشامل، كل حسب الاتفاق والتعاقد المبرم معه؛ حرصًا على مصلحة السادة المحامين، والنقابة، والمراكز المتعاقدة ذاتها.

وألزم جميع مقدمي الخدمة بتقديم بيان تفصيلي بالخدمات الخارجة عن التعاقد عقب إجازة عبد الفطر المبارك مباشرة؛ للنظر فيها، حرصًا على مصلحة السادة أعضاء الجمعية العمومية، وتجنبًا لأية مشاكل تتعلق بزيادة الأسعار دون ضوابط. 

حضر الاجتماع حسين الجمال أمين عام النقابة، ومحمد فزاع، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة العلاج، وأعضاء من لجنة العلاج بالنقابة العامة.

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