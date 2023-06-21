اصنعي بيتزا بالمشروم اللذيذة| غنية بالبروتين

البيتزا من الأكلات السريعة التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها بمكونات عديدة ومختلفة حسب الرغبة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل بيتزا بالمشروم اللذيذ، لإحتوائه على البروتين مثل اللحوم.

بيتزا بالمشروم

طريقة عمل بيتزا بالمشروم

المقادير

- للعجين :

الدقيق الأبيض : 4 اكواب

حليب : كوب وربع (دافئ)

البيض : 1 حبة

الزيت النباتي : ربع كوب

ملح : ملعقة صغيرة

سكر : ملعقة كبيرة

خميرة : ملعقة كبيرة

- للحشو :

المشروم : علبة (مقطّع جاهز)

صلصة البيتزا : حسب الحاجة (جاهزة)

الفلفل الأخضر : 1 حبة (طازج ومقطّع شرائح)

الفلفل الأصفر : 1 حبة (طازج ومقطّع شرائح)

الفلفل الأحمر : 1 حبة (طازج ومقطّع شرائح)

جبن الشيدر : ربع كوب

جبن موزاريلا : ربع كوب

زيتون أسود : ربع كوب (مقطّع)

طريقة التحضير

لتحضير العجينة:

في وعاء كبير ضعي الحليب، والبيض، والزيت النباتي، والسكر، والخميرة، والملح.

أضيفي الدقيق تدريجيّاً واعجني المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطرية، ثم غطيها وضعيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر.

فرغي العجين من الهواء، ثم افرديها باستخدام النشابة على سطح العمل المنثور بالدقيق، ثم ضعي العجينة في صينية البيتزا.

وزعي صلصة البيتزا على العجينة، ثم وزعي الفطر، والفلفل الأخضر، والفلفل الأصفر، والفلفل الأحمر، والزيتون، وانثري الجبن على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج البيتزا وقدميها مقطعة مثلثات وساخنة.

بيتزا بالمشروم

فوائد المشروم

محاربة السرطانات وتقوية المناعة

من فوائد المشروم محاربة السرطانات وتقوية المناعة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية.

وللمشروم دور كبير وفعال في الوقاية من سرطان البروستاتا وسرطان الثدي بسبب احتوائه على بعض أنواع السكريات المتعددة والألياف التي وجد لها تأثيرات مضادة للسرطان، على سبيل المثال حمض اللينوليك (Linoleic Acid) الذي وجد له دور في السيطرة على مستويات هرمون الإستروجين في الجسم، والبيتاغلوكان (Beta-Glucans) الذي له دور في مقاومة نمو الخلايا السرطانية في سرطان البروستاتا بشكل خاص.

وباعتبار الفطر مصدر لمعدن السيلينيوم نجد له دور كبير في تعزيز المناعة، والوقاية من الالتهابات، وتعزيز عمل الكبد في تنظيف الجسم من السموم، ومحاربة نمو الخلايا السرطانية.

وهو مصدر لحمض الفوليك الذي له دور في تعزيز تكوين الحمض النووي، ومنع حدوث الطفرات، وتشكل الخلايا السرطانية.

يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.

يعزز صحة الدماغ

نرغب جميعًا في التقدم في العمر جيدًا ، ولكن وفقًا لجمعية ألزهايمر، يعاني 12 إلى 18 % من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر من ضعف إدراكي خفيف (MCI)، وهو مرض يمكن أن يكون في بعض الأحيان مقدمة لمرض الزهايمر ويؤثر على الذاكرة وقدرات التفكير والحكم، يحتاج الدماغ المتقدم في السن إلى نظام غذائي متوازن ، ويمكن أن يكون المشروم جزءًا من ذلك.

خصائص مضادة للالتهابات

تم العثور على بيتا جلوكان، وهي مواد مفيدة ذات خصائص مضادة للالتهابات، في المشروم، تم التحقيق في إمكانات بيتا جلوكان لمنع أو علاج حالات مثل مرض السكري وأمراض القلب والأورام الخبيثة الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف خصائص مضادة للالتهابات في المشروم للمساعدة في تقليل الألم والتصلب والوذمة.