الأرصاد تكشف حالة طقس عيد الأضحى.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في عيد الأضحى المبارك 2023.

وأكدت أن مصر تشهد في تلك الآونة ارتفاعًا ملحوظًا بدرجات الحرارة، حيث تصل لـ 33 درجة في أثناء النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ولفتت منار غانم إلى أن حالة الطقس خلال عيد الأضحى 2023 ستصل درجات الحرارة فيه لـ35 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، منوهة إلى أن الارتفاع سيكون بواقع درجتين لـ3، وهو يعتبر ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة.

حالة طقس الساحل الشمالي:

وبشأن حالة الطقس في عيد الأضحى، نوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن السواحل الشمالية ستعتدل درجات الحرارة بها، لتصل لنحو 28 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تستقر في المناطق بجنوب الصعيد.

وتوقعت منار غانم، أن يكون هناك نشاطًا للرياح في فترات المساء وساعات المغرب، غير محملة بالأتربة، بالإضافة إلى وجود هطول الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر خلال فصل الصيف، محذرة من التعرض لأشعة الشمس في وقت الظهيرة خلال تلك الأيام شديدة الحرارة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد.