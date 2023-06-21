زراعة الشرقية تستعرض خريطة المحاصيل الإستراتيجية الصيفية

لسد الفجوة الغذائية ..

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الإستراتيجية الصيفية وذلك لتحقيق الإكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة تقوم بتوفير كافة التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين مع تقديم الدعم اللازم لهم بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه استعرض المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بياناً يضم ما تم زراعته من المحاصيل الصيفية والتي تشمل “القطن والأرز والذرة البيضاء والصفراء والفول السوداني والسمسم وفول الصويا وبطيخ اللب وعباد الشمس”، مشيراً إلى قيام المديرية بتوفير الأسمدة اللازمة للمحاصيل الزراعية الصيفية وتم مراعاة العدالة في التوزيع طبقاً للحصر الفعلي، منعاً للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة وذلك للنهوض بزراعة المحاصيل الصيفية وزيادة انتاجيتها

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، ان إجمالي الزمام الزراعي على مستوي المحافظة بلغ 873447 فدان وتم الإنتهاء من زراعة 42641 فدان قطن و 157137 فدان أرز و 47871 فدان أذرة بيضاء و 32844 فدان أذرة صفراء و 8815 فدان فول سوداني و 3913 فدان سمسم و 1299 فدان فول صويا و 2464 فدان بطيخ لب و 9196 فدان عبد الشمس وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة