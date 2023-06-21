مصرع ربة منزل وإصابة آخرين إثر انهيار منزل بمحافظة قنا (تفاصيل)

في حادث مروع، لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 5 آخرون، إثر انهيار منزل بقرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، بعدما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل بقرية أبو مناع غرب في مركز دشنا، وتبين مصرع حنان خضري حسين، 42 عاما.

بالإضافة إلى إصابة كلا من سامية أبو الفضل محمد، 36 عاماً، وبدري عسران أبو الفضل، 46 عاما، وحجاج عطا الله أبو الحسن، 6 أعوام، وسامية محمد أبو الفضل، 5 أعوام، وعلي جابر أبو الحسن، 3 أعوام، إثر انهيار منزل بقرية أبو مناع غرب في مركز دشنا.

كما تم نقل الجثة إلى مستشفى دشنا المركزي في مقرها المؤقت بقرية فاو، والمصابين إلى مستشفى دشنا، لتلقي العلاج اللازم، وتحر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.