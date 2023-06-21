حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة في المرج

أمرت نيابة المرج بسجن عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بسيدة بأحد شوارع منطقة المرج، فيما طالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وطالبت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وجاء ذلك بعدما أقرّت المجنى عليها بأن المتهم يبدو وأنه كان متعاطى المواد المخدرة، لقيامه بالتحرش بها أمام جميع المارة بأحد شوارع منطقة المرج.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم عاطلًا بالتحرش بها أمام المارة بأحد شوارع المنطقة، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة.

وسرعان ما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.