وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأحد بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 77000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 655 شاحنة بضائع و906 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 314 شاحنة بضائع و898 سيارة

بينما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 341 شاحنة بضائع و 8 سيارات .

و استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة و غادرت الميناء ثلاث سفن وهي الحرية1 و بوسيدون اكسبريس و القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1250 طن بضائع عامة ومتنوعة و 160 شاحنة بضائع.

كما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة و سينا وبريدج.

ويستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 720 سيارة بوزن 1440 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة KALINA فارغة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4150 راكبا بموانيها.