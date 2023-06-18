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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

موانى البحر الاحمر
موانى البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأحد  بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 77000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 655 شاحنة بضائع  و906 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 69000 طن بضائع  عامة ومتنوعة و 314 شاحنة  بضائع و898 سيارة

 بينما  شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع  عامة ومتنوعة و 341 شاحنة  بضائع و 8 سيارات .

و استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة و غادرت الميناء  ثلاث سفن وهي الحرية1 و بوسيدون اكسبريس و القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع  البحرى تداول 1250 طن بضائع  عامة ومتنوعة و 160 شاحنة  بضائع.

كما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة و سينا وبريدج. 

ويستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 720 سيارة بوزن 1440 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة KALINA فارغة . 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4150 راكبا بموانيها.

 

 

 

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