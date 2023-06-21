مجلس جامعة بني سويف يكرم المتميزين بمركز الطباعة والنشر

تكريم المتميزين فى الطباعة والنشر

كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة المنعقدة صباح اليوم، عدداً من العاملين المتميزين بمركز الطباعة والنشر لجهودهم المبذولة وتفانيهم في العمل، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس والدكتور ناجي رضوان مدير مركز الطباعة

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه النماذج المشرفة ينبغي تكريمها لكي يقتدي بها الجميع انطلاقاً من أهمية تكريم الموظفين المتفانين في العمل، تقديرًا لجهودهم وضميرهم اليقظ خلال أدائهم العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة الجامعة وتطورها، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لهم، والعاملون الذين تم تكريمهم هم وجدي كمال سيد وعبد المجيد عبد المنعم صابر، وأحمد محمد سيد، وأحمد عمر عبدالله عبد التواب محمد حسن محمد موسى علي حسين حسن محمد سمية حسن معوض رباب عويس أحمد.