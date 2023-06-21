اقتصادية قناة السويس: 258 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال مايو

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر مايو الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,269,593 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 355,818 حاويه مكافئة من خلال استقبال عدد 258 سفينة متنوعة خلال الشهر، حيث إستقبل ميناء غرب بورسعيد 58 سفينة حاويات بطاقة محققة 507,084 طن وعدد حاويات 53,766حاوية مكافئة، و10 سفن بضائع عامة و7 سفن صب سائل و5 سفن سياحية وسفينتين "رورو" ، وإستقبال 31 قاطرة متعددة الأغراض.

جذب الاستثمارات المختلفه للمنطقة الاقتصادية وموانئها

وذكر البيان أن ميناء شرق بورسعيد ستقبل فى شهر مايو 120 سفينة حاويات و14 سفينة كلينكر وسفينة أسمنت وسفينة ملح بطاقة محققة 3,720,209 طن وعدد حاويات 302,052 حاوية مكافئة، بينما إستقبل ميناء العريش البحري 9 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 42,300 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن، وتعمل الهيئة حاليا على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفه للمنطقة الاقتصادية وموانئها.