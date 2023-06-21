عاجل
السيسي يصل باريس للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد البرلمان يوافق علي اتفاقية استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية  رئيس النواب يحيل مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي للجنة التضامن 50 ناديًا يطالبون اتحاد الكرة بعقد جمعية عمومية طارئة
الأربعاء 21 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

البرلمان يوافق علي اتفاقية استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية 

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.

txt

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون حماية المخطوطات

txt

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون أكاديمية الشرطة

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الإفريقية في مجال الفضاء وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل الإسراع في عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتحسين رفاهية المواطن الافريقي. 

كما تسهم الاتفاقية في دعم صناعة الفضاء فى مصر والتي سيكون لها دوراً بارزاً في دعم الاقتصاد القومى من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة والمرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الافريقية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة افريقيا ٢٠٦٣ . 

ويُعد إنشاء وكالة فضاء إفريقية خطوة للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المعتمدة على المعركة في إفريقيا، وبعد نجاح جمهورية مصر العربية في استضافة مقر الوكالة تأكيد لمكانة مصر فى القارة الأفريقية والمراهنة الإفريقية على الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر فى مجال الفضاء والاستشعار عن بعد، واستخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة في القارة .

وعلي جانب أخر وافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لدعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة ، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/2/2023 .

وتنص الاتفاقية على تقديم مؤسسة "الجايكا" اليابانية قرضا بقيمة 310 ملايين دولار، على أن يسدد على فترة 11 عاما مع وجود فترة سماح 4 سنوات، وفائدة تبلغ 0.001 %، ولذلك لدعم التغطية الصحية الشاملة.

مواد متعلقة

مجلس النواب يوافق على 4 اتفاقيات للتنقيب عن البترول بخليج السويس

مجلس النواب يحيل اقتراحات الأعضاء إلى الحكومة

مجلس النواب يوافق على تعديلات "الضريبة على الدخل" من حيث المبدأ

مجلس النواب يناقش مشروع قانون "الضريبة على الدخل"

مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة 2021 -2022 نهائيًا

مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم الحيوانات الخطرة
الجريدة الورقية