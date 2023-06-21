البرلمان يوافق علي اتفاقية استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الإفريقية في مجال الفضاء وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل الإسراع في عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتحسين رفاهية المواطن الافريقي.

كما تسهم الاتفاقية في دعم صناعة الفضاء فى مصر والتي سيكون لها دوراً بارزاً في دعم الاقتصاد القومى من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة والمرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الافريقية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة افريقيا ٢٠٦٣ .

ويُعد إنشاء وكالة فضاء إفريقية خطوة للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المعتمدة على المعركة في إفريقيا، وبعد نجاح جمهورية مصر العربية في استضافة مقر الوكالة تأكيد لمكانة مصر فى القارة الأفريقية والمراهنة الإفريقية على الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر فى مجال الفضاء والاستشعار عن بعد، واستخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة في القارة .

وعلي جانب أخر وافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لدعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة ، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/2/2023 .

وتنص الاتفاقية على تقديم مؤسسة "الجايكا" اليابانية قرضا بقيمة 310 ملايين دولار، على أن يسدد على فترة 11 عاما مع وجود فترة سماح 4 سنوات، وفائدة تبلغ 0.001 %، ولذلك لدعم التغطية الصحية الشاملة.