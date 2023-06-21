إزالة 46 حالة تعدٍ بالشرقية ضمن المرحلة الثانية بالموجة الـ21

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن جهود أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21، أسفر عن إزالة 46 حالة تعدٍ على مساحة 3 آلاف و949 متر مباني، و32 فدانا و8 قيراط بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت 20 حالة تعد على مساحة 3 آلاف و949 متر مباني، و26حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 32 فدانا و8 قيراط بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة، وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.