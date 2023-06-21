توريد 530 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم الأربعاء من الأقماح بلغ ٥٦٠ طن و ٣٨٨ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٩٩١٦ طن و ٤٢٢ كيلو قمح.

وشددت وكيلة وزارة التموين، على أن يحظر على أصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة

وناشد المحافظ المزارعين، بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين، منعا لحدوث فاقد، موكدا أن الدولة لا تدخر جهدأ في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.