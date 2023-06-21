ضبط 5 أطنان مستلزمات بلاستيكية ومواد غذائية مجهولة ببلبيس

شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة، حملة رقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، منها: تحرير محضر رقم ٩٠٩١ جنح مركز بلبيس ضد مسئول مصنع للأدوات المنزلية والشماعات البلاستيكية، لادارته بدون ترخيص، وتم التحفظ على ٤ أطنان شماعات بلاستيكية وحافظة طعام مجهولة المصدر وبدون فواتير.

جهود الحملة تسفر عن تحرير محاضر للمخالفين

وحررت الحملة الرقابية محضر رقم ١٠٣٩٧ جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية العدلية، لحيازته ٥٠ كرتونة مقرمشات للأطفال بإجمالي وزن طن و250 كيلو تقريبا مجهولة المصدر وبدون فواتير.

كما تم تحرير محضر رقم ١٠٣٨٩ جنح مركز بلبيس، ضد محل علافة بناحية القاسمية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع، والمحضر رقم ١٠٣٩٩ جنح مركز بلبيس ضد محل بقالة بناحية بساتين الإسماعيلية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.