ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية المستحدثة.

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مجهولين بإصطناع صفحات وروابط إلكترونية تحمل

أسماء وشعارات العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرى وإرسالها لعملاء البنوك.

وحال استخدامهم لها وإدخال بيانات حساباتهم الشخصية يتم الإستيلاء عليها وعلى أموالهم من قبل القائمين على تلك الصفحات والروابط الوهمية.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابي مكون من

(عنصرين - مقيمان بنطاق محافظتى الأقصر والجيزة).

هواتف محمولة ولابتوب في حصيلة تفتيش العصابة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (4 هواتف محمولة -

جهاز لاب توب - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) ، وبفحـــص الأجهزة المضبوطــة

تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى على (صفحات منسوبة على خلاف الحقيقة; للعديد من

البنوك العاملة فى السوق المحلى - بيانات بطاقات دفع إلكترونى خاصة ببعض عملاء تلك البنوك -

بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية - تطبيقات لمواقع تستخدم فى تخليق

أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى - أوامر شراء منتجات بموجب بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى على

بياناتها - العديد من البرامج والتطبيقات التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغيير

الأرقام التعريفية; على شبكة الإنترنت لتجنب الرصد الأمنى لنشاطهما الإجرامى- حساب إلكترونى

خاص بأحدهما بمنصة تداول العملات الإفتراضية، وكذا حسابين لمحفظة هاتف محمول خاصين

بالمتهمين).

كما أضافت التحريات أن المتهمين وراء إرتكاب (23) واقعة بذات الأسلوب الإجرامى وبمواجهة

المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والفحص أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وتكثف أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة الجرائم بمُختلف صورها، ولضبط المُخالفين، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

ويشن رجال الداخلية حملات مُكبرة يومية من أجل الإيقاع بالمُجرمين مهما تعددت أشكال إجرامهم على مستوى الجمهورية.

وتسعى الدولة لزيادة الوعي لدى المواطنين تجاه مُحاولات النصب وطرقه المُختلفة من أجل سد المنافذ أمام المُجرمين ومن تسول لهم أنفسهم استغلال حاجة الناس للنصب عليهم.