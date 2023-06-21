انخفاض طفيف بأسعار الدواجن في الأسواق اليوم

سجلت أسعار الدواجن، تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 يونيو، بقيمة جنيه واحد في سعر الكيلو، ليسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 70 جنيهًا، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 77 و80 جنيهًا، بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

أشارت شعبة الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 109 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 119 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 109 جنيهات للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيهًا على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

أسعار الدواجن في مصر اليوم:

سجلت الدواجن البلدي سعرًا يتراوح بين 90 و95 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر الكيلو من الأمهات الأبيض اليوم مستوى يتراوح بين 54 و55 جنيهًا.

سعر الكتاكيت اليوم:

استقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء عمر يوم واحد ما بين 7 و8 جنيهات.

كما سجَّل سعر الكتكوت البلدي الحر اليوم الأربعاء عمر يوم واحد ما بين 7.50 و8 جنيهات.

وسجَّل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد ما بين 8 و9 جنيهات.

أسعار البط اليوم:

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم ما بين 74 و75 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم ما بين 99 و100 جنيه.

ويتراوح سعر البط المولار بين 84 و85 جنيهًا.

ويتراوح سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم واحد بين 17.25 و18.50 جنيه.

كما يتراوح سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم واحد بين 25.50 و26.75 جنيه.

ويتراوح سعر كتكوت البط المولار اليوم الأربعاء عمر يوم واحد بين 32.50 و32.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم:

ارتفعت أسعار البيض اليوم الأربعاء في مصر بنحو جنيه واحد، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 112 جنيهًا في المزرعة وكانت أسعار البيض الأبيض منتصف الشهر الماضي مسجلة 79 جنيهًا منتصف الشهر الماضي، ويصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 117 و119 جنيهًا.

بينما سجَّل سعر طبق البيض الأحمر سعرًا وصل إلى 112 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض البلدي 116 جنيهًا، وهذه الأسعار للمزرعة، وليست للتجار.

وصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 116 جنيهًا ليصل في المزرعة إلى 122 جنيهًا للطبق الواحد.

في سياق منفصل، قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: "إن الآليات التي تحكم أسعار البيض والدواجن متغيرة، لذا ليس من الممكن توقع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى توافر المعروض داخل الأسواق".