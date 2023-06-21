استمرار حبس 3 متهمين بحيازة هيروين في السلام

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، بتجديد حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري وطلقات 15 يومًا على ذمة التحقيق.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شنت حملة أمنية مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط تجار المخدرات.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (كمية من مخدر "الهيروين" وزنت كيلوجرامًا – بندقية آلية – بندقية خرطوش – 4 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سلاح أبيض – 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى - ميزان حساس – 2 دراجة نارية "دون لوحات معدنية").

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والدراجتين لسهولة التنقل.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.