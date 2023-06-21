الأربعاء 21/يونيو/2023 - 08:28 ص 6/21/2023 8:28:17 AM

أتعجب لما أراه من تفاوت فى الأسعار على منتج واحد.. ومع دخول عيد الأضحى المبارك علينا جميعًا وبعد أن وصلت أسعار اللحوم إلى عنان السماء وصل سعر الكيلو إلى 350 للعجالى الصغير والكندوز وأصبح المواطن فى معاناة من هذا الارتفاع الرهيب ولأن السوق عرض وطلب بدأ الكثير من الجزارين فى محافظات مصر منهم من يعلن أن سعر كيلو اللحم 280 جنيهاً، وهناك محافظات تبيع 250 جنيهاً وأخرى 220 جنيهاً وأصبحنا نتعجب من هذا التفاوت فى الأسعار وتمنينا أن تنخفض عن هذا السعر رحمة بمحدودى الدخل ومتوسطى الحال لقد توقف الكثير من المواطنين عن الشراء لأسابيع عديدة وحينما تدخلت الدولة باستيراد لحوم من تشاد لتشابه المراعى مع مصر فرحنا كثيرًا بذلك وتمنينا أن يكون هناك تأثير قوى لهبوط أسعار اللحوم البلدية ولكن ظلت أسعار اللحوم مرتفعة ولكن النتائج المبشرة فى أسعار الفراخ والطيور، ونرجو من المسئولين السيطرة بفتح منافذ كثيرة فى الميادين والشوارع الرئيسية وتخضع للرقابة على الجودة والصلاحية حتى يكون هناك اطمئنان لدى المواطن وكلما زاد العرض هبطت الأسعار رحمة بكل الناس وعلى كل تاجر شريف يخشى الله أن يحقق هامش ربح بسيطاً فى ظل هذه الظروف العالمية الصعبة.