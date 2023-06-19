سيدة الفستان الأزرق تطارد مصور الرقصة بمحضر جديد وتنتظر محاكمته

حررت السيدة المعروفة إعلاميًا بسيدة الفستان الأزرق محضرًا رسميًا ضد المصور الذي التقط لها مقاطع مصورة خلال رقصها في حفل زفاف صديقتها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في انتهاك صارخ للخصوصية.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل عقب نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة ترقص في أحد الأفراح الشعبية وهي ترتدي فستانًا أزرق، ما سبب لها في مشاكل عائلية، وفتح باب النقاش حول مفهوم انتهاك الخصوصية.

وظهرت السيدة عقب تداول الفيديو مناشدة المتداولين بحذفه؛ محذرة من تهديد زوجها لها بالطلاق وأن لديها ابن يبلغ من العمر 5 سنوات، مؤكدة أنها كانت ترقص في فرح صديقاتها ولم تعلم هوية المصور وأنها حررت محضرًا ضد المصور وفي انتظار ضبط المتهم.

اختلاف في الآراء

واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين رأين، قال الأول إن حفل الزفاف مناسبة عامة ولذا يمكن لأي شخص التصوير، فيما شدد الرأي الآخر وهم المتخصصين من رجال القانون أن البعض لديه فهم خاطئ حول مفهوم الخصوصية، فهي تمتد حتى إلى الاحتفالات التي قد يحضرها الآلاف لأن حضورهم يحدث بدعوات خاصة، وليست متاحة لغير المدعوين.

وأضافوا أنهم بالتالي فما يصدر خلالها من أفعال مصنف قانونا أنه في إطار الخصوصية التي تحدث أمام مجموعة معينة من الناس وليس مباحا نشرها للعامة دون إذن صاحب الفعل.

وكان الإعلامي تامر أمين، علق على واقعة تداول مقاطع فيديو سيدة الفستان الأزرق وهى ترقص في حفل زفاف صديقتها في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، واصفًا الواقعة بالمؤسفة، منتقدًا انتهاك الخصوصية عن طريق تصوير الناس بالهواتف المحمولة دون علمهم وإذنهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يسبب للشخص الفضائح والمشاكل.

تصوير خلسة من الظهر

ونوه إلى أن تصوير السيدة “المحترمة” خلسة من ظهرها أثناء رقصها وفرحتها في حفل زفاف صديقتها أمر حقير، متابعًا: “هى مش شغالة رقاصة، هى بتعرف ترقص وبترقص بإخلاص وبقلب، فشخص ما صورها وعجبه الرقص ونزله على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “السيدة اتفضحت والناس كلها شاركوا مقطع رقصها وأصبحت تريند ونجمة سوشيال ميديا”، لافتًا أن السيدة خرجت بتصريحات عن تهديد زوجها لها بالطلاق، وهو شعور أي رجل محترم شرقي لديه نخوة ورجولة ودين وشهامة.

وذكر أن أي رجل لا يمكن أن يكون سعيدًا بتداول مقاطع مصورة لزوجته في وضع غير مستحب في المجتمع، مبديًا تضامنه مع السيدة، مردفًا: “أنا ضد الراقصات المحترفات العاريات الممتهنات للرقص فعليهم علامة (زد وإكس) وعملهم حرام حرام حرام، لأنه تعري ممتهن”.

جريمة يعاقب عليها القانون

وبحسب موقع سكاي نيوز، قال المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، أيمن محفوظ، إن تصوير ونشر مشهد صاحبة الفستان الأزرق وهي ترقص في زفاف صديقتها، يصنف بأنه تلصص وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة، منوهًا إلى أن القانون يمنع كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة حتى وإن كان الفعل صدر في حفل للزفاف لأنه يمثل احتفالا خاصا بالأفراد المدعوين.

واتفق معه المحامي بمحكمة النقض المصرية، شعبان سعيد، الذي أكد أن ما حدث يعد انتهاكا للقوانين ولأحكام الدستور.

وشدد على أن التصوير ونشر المحتوى الخاص بتلك السيدة دون إذن منها يعد جريمة وفق الدستور وقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولابد من حذف تلك المشاهد من الحسابات الشخصية التي تداولتها وكذلك حذفها من ذاكرة الصحافة المصرية بموجب قرار إداري من السلطه الإدارية المختصة.