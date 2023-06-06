فلسطين تحذر من فشل المجتمع الدولي في وقف جرائم الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين بشكل يومي ودون توقف، مضيفة أن فشل المجتمع الدولي في إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية يشكك بمصداقية المواقف والانتقادات الدولية لتلك الإجراءات ويفرغ النظام العالمي ومنظوماته من أية مضمون قانوني وانساني.

وأشارت وزارة الخارجية إلى التصعيد الحاصل في الاقتحامات والاعتقالات، ومصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين كما حصل في بلديتي سرطة وبروقين في محافظة سلفيت.

ولفتت إلى هدم منازل المواطنين الفلسطينيين كما حصل في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، ومطاردة المستوطنين لجميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتعمدهم إحراق المركبات والاعتداء على المواطنين وتحطيم الأشجار كما حصل في الخليل وكفر ثلث وكفر مالك وغيرها.

استخفاف الاحتلال بالقانون الدولي

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة لصمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات والجرائم واستخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي ومرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها.

وحذرت من المخاطر المترتبة على ازدواجية المعايير الدولية باعتبارها توفر الغطاء والوقت اللازم لدولة الاحتلال لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة وتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين كمفتاح لأمن واستقرار المنطقة.

وشددت الخارجية على مواصلتها متابعاتها الحثيثة لانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين الإرهابية مع الدول ومكونات المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة.

وطالبت بصحوة أخلاق وضمير وقانون دولية توفر الحماية وتضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ووضع حد للظلم التاريخي المتواصل الذي حل بالشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات بين صفوف الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كما هدم منزلين غرب رام الله وفي مدينة القدس المحتلة، بينما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مؤسسات الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس، واعتقلت 5 فلسطينيين وهم: قاسم صبحي قدح من حي المساكن الشعبية، وإبراهيم محمد دويكات من بلاطة البلد، ومحمد رائد ريشة من منطقة المخفية، وأحمد غسان خالد من حي المعاجين، وسليمان قطناني من مخيم عسكر.

وفي بلدة طمون جنوب طوباس، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد عماد بني عودة (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب جواد محمود طقاطقة (33 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه، وسلّمت آخر بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات سلّمت الشاب خالد تنوح من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بلاغا، لمراجعة مخابراتها، في مجمع “غوش عصيون” جنوبا.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد محمود الناطور، وإياد أبو صلاح، بعد مداهمة منزليهما في الحي الشرقي للمدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحام مدينة طولكرم، وضاحية ذنابة شرقا، حيث أطلقوا خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، كلا من: علي عيشة، وزين مهنا، ويزن سليمي، بعد أن داهمت منازل ذويهم في البلدة، وتفتيشها، وعبثت بمحتوياتها في بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.

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