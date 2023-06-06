د. أيمن محسب يرحب بقرارات الاستثمار الجديدة.. أنهت البيروقراطية (فيديو)

قال د. أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن القرارات الـ22 التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسهيل الإجراءات على المستثمر أحدثت حالة من التفاؤل للمشاركين في الحوار الوطني.

وأضاف خلال استضافته في برنامج الحوار الوطني، مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة إكسترا نيوز"، أن قرارات الرئيس السيسي قتلت البيروقراطية التي كنا نعاني منها وكانت المشكلة الأزلية أمام المستثمر، ذاكرًا أن الرئيس اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء ووزير العدل لتعديل قانون الاستثمار، متوقعًا أن تحدث الجلسة صدى في الحوار الوطني لأنها استجابة سريعة للغاية من رئيس الوزراء.

نهضة الاقتصاد

ولفت إلى أن ما كان يعيق الاستثمار في مصر بشكل عام هو البيروقراطية، ولكن القرارات الجديدة حددت تأسيس الشركة في أقل من 10 أيام، وبـ20% من التكلفة القديمة، مشددًا على أن تلك القرارات ستنهض بالاقتصاد المصري بشكل سريع.

وأوضح أن آلية الاستثمار في مصر كانت غير منضبطة، والمستثمر الأجنبي كان ينتظر عامًا أو عاماً ونصف ليحصل على رخصة التشغيل، ويفاجأ أن كل أرقام دراسة الجدوى للمشروع والمناخ والحصة السوقية تغيرت، لكن في ظل القرارات الجديدة لم يعد كل هذا موجود.



