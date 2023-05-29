د. أيمن محسب يطالب بتفعيل تكون الإرشاد الزراعي في الريف

أكد الدكتور أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، على ضرورة وجود تحركات جادة من الحكومة لدعم صناعة الدواجن، وإيجاد حلول لما يواجهها من أزمات للخروج من الأزمة الحالية، ولكي نتمكن من توفير بديل مناسب للحوم الحمراء التي شهدت ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، خاصة أن لحوم الطيور تساهم بنسبة كبيرة من إجمالي قيمة الإنتاج الحيواني في مصر.



صناعة الدواجن

وأوضح د.محسب أن القطاع الريفي هو أحد مصادر إنتاج الدواجن، ويسهم بقرابة 25% من الإنتاج الداجني، وكذلك إنتاج البيض في مصر، كما تشير بيانات رسمية إلى أن عائد تربية الطيور يمثل ما يقرب من 70 % من دخل الأسرة الريفية.

جاء ذلك في طلب إحاطة من الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بحزب الوفد، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ضرورة إحياء صناعة الدواجن من خلال دعم التربية المنزلية وتذليل جميع العقبات التي تواجه المرأة الريفية، مشيرًا إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني أحد القطاعات المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

الإنتاج الحيواني في مصر

وأوضح د.أيمن محسب في طلب الإحاطة أن القطاع الريفي يعاني من تراجع الخدمات الإرشادية في الإنتاج الداجني، والتي لا تتخطى نسبة الـ 6%، وهو ما أضعف قدرة المرأة الريفية على التعامل مع الأزمات لعدم وجود وعي بالأساليب الحديثة في التربية، وقيامها بالكثير من الممارسات الخاطئة، وهو ما يضاعف من أهمية الإرشاد الزراعي في رفع كفاءة هذا القطاع، ويعد حلقة الوصل بين البحث العلمى وبين المزارعين.

وطالب النائب أيمن محسب بتفعيل دور الإرشاد الزراعي في الريف، وعقد لقاءات توعوية إرشادية للريفيات لتعريفهن بأساليب التربية، وتوزيع السلالات المحلية بأسعار تكون فى متناول السيدات الريفيات، بالإضافة إلى تدريب وتنمية قدرات المرشدات الزراعيات فى هذا المجال، مشددًا على أهمية توفير الأعلاف للمرأة الريفية بأسعار مدعمة لدعم قدرتها الإنتاجية ومن ثم التمكين الاقتصادي لها.