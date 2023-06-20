بلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر جبس مصر وقناة أم سليم

مازال صاحب قناة جبس مصر وزوجته صاحبة قناة أم سليم يتصدران تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد تقديم بلاغات ضده للنائب العام على خلفية ما تم نشره على القوات المذكورة عبر تطبيق يوتيوب، والمتضمن تمثيلية بين شخص يدعى جبس مصر وسيدة تدعى أم سليم وسيدة أخرى تدعى أصالة.

قصة “ جبس مصر وأم سليم”:

وتعود بداية قصة اليوتيوبير جبس مصر التي تصدرت التريند بنشر مقطع فيديو ظهر فيه جبس مصر، عاري الملابس من الأعلى برفقة سيدة أخرى، وقيام زوجته أم سليم بتصوير مقطع الفيديو أثناء دخولها إلى شقة سكنية متواجد بها زوجها جبس مصر، على أنها قامت بضبطه أثناء خيانتها مع سيدة ذكرت اسمها في مقطع الفيديو "أصالة"، إذ فتحت السيدة لها الباب وعثرت أم سليم على زوجها بالداخل وسألته: “أنت بتعمل إيه هنا يا محمد ومين دي”، ورد جبس مصر عليها "نزلي التليفون يا هبة عشان نعرف نتكلم".

جبس مصر وأم سليم:

وعلى وجه السرعة توالت الفيديوهات على صفحة جبس مصر بعنوان “حق الرد”، تحدث فيه عن تفاصيل الفيديو الأول قائلًا: “المفروض أني ليا حق الرد، والكلام اللي هقوله كان نفسي أم سليم تسمعه، الشخصية اللي أنتوا شوفتوها تبقى مراتي، وأظن إني مابعملش حاجة حرام، ذنبها إيه أنها حبتني، لأنها بعد ما مشيت مدتنيش فرصة، والناس تشتمني وتشتمها ومحدش فاهم حاجة، مبسوطة يا أم سليم أن أصالة تبقى مراتي، وقالتلي معلش يا جبس ده حقها، وعايز أفكركم أن الشخصية التالتة اللي معانا ملهاش ذنب في حاجة أقسم بالله”.

ثم بدأت مقاطع الفيديو في التوالي بين جبس مصر وأصالة ما بين الظهور الأول واختيار فستان الفرح، ومفاجأة الخاتم السوليتير ثم المقالب بينه وبينها، ثم فرح جبس مصر وأصالة، والفطار يوم الصباحية، حتى الإعلان عن أن السيدة التي تدعى أصالة حامل منه، ثم رده على شتائم أم سليم له، وأخيرًا فيديو تمثيلي آخر بعنوان “أصالة.. خلصت الحكاية”، وذلك بعدما خرجت السيدة التي تدعى أصالة في مكالمة هاتفية وتبين أنها تدعى مي، طالبت أم سليم «هبة» بأموال، وقالت لها أنها منهارة وأنها من آتت بها إلى زوجها.

بلاغ ضد صاحب قناة جبس مصر وقناة أم سليم:

وفي النهاية، انكشفت وقائع جبس مصرقناة أم سليم، إذ تقدم أحد البلاغات لمكتب النائب العام تتهم فيه صاحب قناة جبس مصر وزوجته صاحبة قناة أم سليم بنشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم محتوى فج لما يتضمنه من إساءة لقيم المجتمع المصري، والاتجار في الأطفال لزيادة المشاهدات واستندت إلى نص القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

ويتضمن بلاغًا رسميًا لمكتب النائب العام تتهم فيه صاحب قناة جبس مصر وزوجته صاحبة قناة أم سليم على موقع يوتيوب، لقيامهما بنشر مقاطع فيديو بها أخبار كاذبة، عن طريق نشر أخبار عن خيانته وزواجه من أخرى، وأيضًا الإساءة للمرأة المصرية خلال مقاطع فيديو أساءت فيه السيدة لقيم المجتمع المصري، وكذا استخدام أطفالهم في مقاطع فيديو مما يتضمن جريمة الاتجار في البشر، بغرض زيادة المشاهدات وجلب الأرباح.