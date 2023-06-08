القبض على بلوجر يروج للمخدرات بفيديوهات إعلانية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من رصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " تقوم بعرض مواد وخامات ومستحضرات مدون عليها مسميات لبعض المخدرات المستحدثة ، وذلك من خلال ( "بلوجر" أحد مروجى الإعلانات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة) عن طريق بث مقاطع فيديو ترويجية ودعائية لتلك المنتجات التى تحمل مسميات المواد المخدرة المستحدثة وأماكن المحال التجارية التى تتعامل فى بيعها وتوزيعها على المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه وبحوزته (هاتف محمول) المستخدم فى بث مقاطع الفيديو المشار إليها عبر موقع "فيس بوك" ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم توجيه حملات مُكبرة على المحلات التجارية التى تقوم بعرض تلك المنتجات ، وأسفرت جهودها عن ضبط (5 أشخاص "مالكى محال لبيع منتجات التدخين الإلكترونى") ، وبحوزتهم (491 عبوة سائل تدخين إلكترونى - مبالغ مالية – 5 هواتف محمولة) وضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (44 عبوة سائل تدخين إلكترونى - هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (6 عبوات سائل تدخين إلكترونى – مبلغ مالى - هاتف محمول).ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (36 عبوة سائل تدخين إلكترونى – مبلغ مالى - هاتف محمول وضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (19عبوة سائل تدخين إلكترونى – هاتف محمول) وبمواجهتهم أقروا بعرض تلك المنتجات التى تحمل أسماء مواد مخدرة مستحدثة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد ترويجها.