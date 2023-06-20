بلاغ للنائب العام ضد بلوجر نشر لحظات وفاة والده

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغ للنائب العام ضد البلوجر الذي وثق لحظات وفاه واحتضار والده ونشرها علي الانترنت بهدف حصد المشاهدات وجني الارباح .

وجاءت تفاصيل البلاغ بانه حيث بدا محفوظ بلاغه بانه بعد نشرشخص يعمل بلوجر مقاطع مصوره علي الانترنت للحظات احتضار والده حتي دخوله القبر.

وهو الامر الذي وصفه محفوظ بالامر الغير لائق باحترام الموت وانتهاك صارخ للحرمه الموتي . ويعد دليل علي ان اصبحت كل الامور معده للتجاره والمرابحه حتي الموت الذي اصبح سلعه للتحقيق المكاسب والارباح.

واضاف محفوظ ببلاغه ضد البلوجر محمد علام بان ماارتكبه هذا الشخص يعد جريمه اقترفها هذا البلوجر بقصد حصد الارباح. دون النظر لما في لحظات الموت وجثه ابيه المتوفي من حرمه لايجوز المتاجره بها ويمثل ذلك الفعل جريمه طبقا لنص المواد 25 و27 من قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات رقم 175 لسنه 2018 والتي تعاقب علي هدم القيم الاسريه وانشاء حساب علي الانترنت بقصد ارتكاب جريمه وكذلك طبقا لما نصت عليه الماده 160 من قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 وتعديلاته والتي تعاقب بالحبس والغرامه لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

واختتم محفوظ بلاغه بالمطالبه بالتحقيق مع هذا البلوجر الذي وثق لحظات وفاه والده ونشرها علي الانترنت بهدف زياده الارباح والمشاهدات علي حساب انتهاك حرمه الموتي وتقديمه للمحاكمه عاجله وقدم سند البلاغ اسطوانه مدمجه بها مقاطع فيديوهات لحظات احتضار الاب ومراحل الدفن وطالب باتخاذ اللازم قانونا.