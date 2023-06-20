حريق ضخم في مقر المخابرات العامة السودانية

نشرت القوات المسلحة السودانية، يوم الثلاثاء، صورًا لحريق كبير بمقر المخابرات وسط العاصمة الخرطوم، وأظهرت الصور تصاعد ألسنة اللهب من مبنى المخابرات العامة السودانية، ولم يتضح بعد أسباب الحريق، وفقًا لرويترز.

ألسنة اللهب من مبنى المخابرات العامة السودانية:

ويقع مقر المخابرات بجوار القيادة العامة للجيش السوداني ومطار الخرطوم الدولي بالخرطوم في نفس المجمع الذي يضم وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومقر إقامة رئاسيًا.

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم قصف صاروخي ومدفعي مستمر، بالإضافة إلى سقوط طائرة سوخوي 25 شمال الخرطوم.

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يستهدف طيران الجيش السوداني ارتكازات الدعم السريع بقصف جوي عنيف بمناطق في أم درمان وشمال الخرطوم، فضلًا عن اشتبكات عنيفة في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

في المقابل ينفذ أفراد من الدعم السريع، هجومًا عنيفًا على ولاية جنوب كردفان والقيام بأعمال نهب لسوق المدينة والصيدليات، إلى جانب أن هناك معارك دائرة في جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى سقوط طائرة سوخوي تابعة لقوات الجيش السوداني نتيجة عطل فني.

ألسنة اللهب تظهر من المخابرات العامة السودانية:

ويُشار إلى أن هناك قصفًا مركزًا من قِبل القوات المسلحة السودانية للمدينة الرياضية جنوب العاصمة الخرطوم، التي تعد منطقة مركزية للدعم السريع.

وتجدد القصف والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شمالي الخرطوم البحري، وذلك بعد فترة قصيرة من انخفاض حذر في وتيرة الاشتباكات والمواجهات صباح اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك فيما تواصل تحليق الطيران مع استمرار تصاعد أعمدة الدخان في مستودعات الغاز والمشتقات البترولية جنوب الخرطوم لليوم التاسع على التوالي، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وأدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالعنف المروع والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في السودان.

وأوضح بيان للخارجية الأميركية، أن واشنطن تدين بأشد العبارات الخروقات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والعنف المروع في السودان، لا سيما التقارير التي تتحدث عن انتشار العنف الجنسي والقتل على أساس العرق في غرب درافور، والتي ترتكبها قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها.

ومن جانبه، توعد مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا بحسم المعركة وملاحقة الدعم السريع داخل الأحياء، داعيًا المواطنين في فيديو متداول إلى الابتعاد عن المنازل التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.