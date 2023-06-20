جوندوجان يستقر على ناديه الجديد ويرفض الهلال والنصر

حسم النجم الألماني إيلكاي جوندوجان لاعب فريق مانشسترسيتي الانجليزي وجهته القادمة، بعدما تلقى المزيد من العروض في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 ما بين الأندية العربية والأوروبية.

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ينتهي عقد الكاي جوندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية شهر يونيو الجاري، وبحلول يوم 30 من الشهر الجاري يمكنه التوقيع لأي فريق مجانًا دون الرجوه للسيتيزنس.

جوندوجان يرفض الهلال والنصر

ورفض الكاي جوندوجان عرض من أندية الهلال والنصر في الدوري السعودي، بالرغم من وصول العرض لأكبر ما يتخيله اللاعب القريب من الرحيل عن السيتيزنس.

جوندوجان يرحل عن مانشستر سيتي

اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية يمتلك الكثير من العروض الأوروبية للتعاقد معه خاصة وأن الحصول على اللاعب سيكون مجانًا وهو ما يحفز الأندية للتواصل معه.

راتب جوندوجان في الدوري السعودي كان سيصل إلى 50 مليون يورو في الموسم الواحد، لكنه رفض المال وقرر البقاء في دوريات القارة الأوروبية، حيث قرر الانتقال لبرشلونة الإسباني في الميركاتو الحالي.

برشلونة يشترط على جوندوجان

منحت إدارة خوان لابورتا في برشلونة موافقتها على التوقيع مع اللاعب الألماني، ولكن مع شرط وحيد هو تسجيل العقد، رغم أن اللاعب جوندوجان سيكون في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ32 عامًا، تُوج بـ 3 ألقاب مع مانشستر سيتي في موسم الماضي 2022/2023 وهما بطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا، وينتظر المشاركة في كأس العالم للأندية، لكنه سيترك المونديال من أجل العملاق الكتالوني.

موقف مانشستر سيتي من رحيل جوندوجان

بالرغم من أن جوندوجان من العناصر الأساسية لدي المدرب الإسباني بيب جوارديول لكن إدارة السيتيزنس منحته الحق فيتقرير مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، واللاعب اخترا الانتقال لبرشلونة بعدما اتم الاتفاق مع الكتالوني.

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