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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم تشيلسي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من الحصول على خدمات نجم فريق نادي تشيلسي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 لدعم كتيبة أبطال أوروبا.

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يرغب بيب جوارديولا في دعم وسط الملعب الخاص بالسيتيزنس في الميركاتو الصيفي الحالي2023، ويضع عينة على ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط البلوز.

مانشستر سيتي يقرر التعاقد مع لاعب تشيلسي

تألق كوفاسيتش في الموسم الماضي، وقدم مستوى جيد وقاد منتخب كرواتيا لتحقيق لفضية دوري الأمم الأوروبية في نسخة الموسم الحالي بعدما خسر اللقب في المواجهة النهائية أمام منتخب اسبانيا.

يقترب مانشستر سيتي من صفقة ماتيو كوفاتشيتش حيث أن الأمر أصبح مسألة تفاصيل، فإن الاتفاق بين السيتيزنس مع تشيلسي قد وصل لمرحلة متقدمه ويقترب من حسمه.

ماتيو كوفاسيتش

ترى إدارة مانشستر سيتي انها ستنجح في حسم الصفقة لصالحها خلال الاسبوع الجاري، ومعه نهايته سيكون كوفاسيتش يرتدي القميص السماوي لأبطال أوروبا على حساب انتر ميلان.

موقف كوفاسيتش من عرض السيتي 

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حتى الآن يوافق النجم الكرواتي كوفاسيتش على عرض مانشستر سيتي ويريد اللعب في الموسم المقبل لأبطال أوروبا، كما يرغب في التدريب تحت قيادة بيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم في الفترة الحالية.

يرتبط كوفاسيتش بعقد مع نادي تشيلسي ينتهي في يونيو من عام 2024، ويرغب النادي اللندي في الحفاظ على خدمات لاعبه خوفًا من رحيله، كما يريد الحصول على مبلغ مالي جيد نظير رحيل اللاعب للسيتزنس خوفًا من رحيله مجانا، خاصة وأن رغبته هي الرحيل.

 

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