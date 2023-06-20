بدء فرد طبقة الأسفلت على طريق ترعة "المنايف سرابيوم" بالإسماعيلية

بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، أمس الإثنين، أعمال فرد الطبقة الأسفلتية لطريق بر أيمن ترعة المنايف، وذلك من كوبرى سيناء وحتى سرابيوم بطول 8 كيلو مترات.

ومن جانب، أشار المهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إلى أنه تم توسيع جانبى الطريق وترعة المنايف من عرض 7 أمتار إلى عرض 10 أمتار، بالإضافة إلى عروض إجمالية متوسط 18 مترًا.

مضيفًا أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق بر أيمن ترعة المنايف يعد من المشاريع القومية لمحافظة الإسماعيلية التى تنفذها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وأكد ناصر سوق خضير، المشرف على تنفيذ العملية، أن خطة الدولة فى تطوير هذا الطريق العمومية وطريق المنايف سرابيوم يخدم 62 تابعًا و3 قرى هما عين غصين وسرابيوم وشرق القناة وهذا الطريق متجه إلى معدية سرابيوم ويخدم 4 قرى شرق القناة التقدم والأبطال والعبور والسلام.

جاء ذلك تفعيلًا لتوجهات الدولة بتطوير شبكات الطرق على مستوى محافظات الجمهورية وبناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتطوير الطرق ورفع كفاءتها.