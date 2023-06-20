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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الداخلية ..كشف ملابسات قيام شخصين بنشر فيديو تمثيلى إدعاء سرقة بمطروح

اجهزة الامن
اجهزة الامن

 كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية ، ملابسات واقعة قيام شخصين بمطروح بنشر مقطع فيديو تمثيلى إدعاء سرقة،  وضبط مرتكبى الواقعة.

 

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حملة مكثفة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية

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الداخلية تشن حملة أمية مُكبرة لضبط الخارجين على القانون

تفاصيل واقعة نشر مقطع فيديو بإدعاء السرقة

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من "أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم"،  وبصحبته (نجله سن 9) يتضرر من قيام (شخصين - مقيمين بدائرة القسم) بعمل مقطع فيديو تمثيلى (إدعاء سرقة) لنجله بقصد الحصول على مشاهدات ونشر المقطع المصور على مواقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام".عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 إحباط محاولة تهريب المواد المخدرة بالإسماعيلية

وفى ضربة أمنية حاسمة ، نحجت أجهزة وزارة الداخلية ، فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية،  قدرت قيمتها المالية بأكثر من 20 مليون جنيه.  

فكانت البداية برصد المتابعة الامنية ،بالتنسيق مديرية أمن الإسماعيلية نشاط "إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية"،  إعتزما تهريب كميات كبيرة من مخدرى الحشيش والهيدرو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجهما على عملائهما بإستخدام سيارة ربع نقل مُحملة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وذلك حال إستقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

 وقد أسفر التفتيش عن ضبط (عدد 2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) مخفاه داخل حمولة السيارة بأجولة.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات ، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(20,500٫000) عشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء بإعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات .. وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب.

 

 

 

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