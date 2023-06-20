إصابة 14 شخص في مشاجرة بالدقهلية على مروى مياه

تعرض 14 شخصًا للإصابة، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية الشبول، التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية، إثر خلاف على مروى مائي بين الأراضي الزراعية، وانتقلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف ونقل المصابين إلى المستشفى.

إصابة 14 شخصا في مشاجرة على مروى مائي بالدقهلية

وكانت البداية بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنزلة، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتي "زرومبة" و"العجيري" بناحية قرية الشبول بنطاق المركز.

وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين العائلتين بسبب الخلاف على مروي مائي “قناية”، واستخدم الطرفان أسلحة نارية فرد خرطوش وأصيب 14 شخصا من العائلتين.

وجرى السيطرة على الاشتباكات بمعرفة قوات الشرطة، ونقل مجموعة من المصابين إلى مستشفى المنزلة تحت الحراسة ومجموعة أخرى إلى مستشفي الجمالية.

وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما عاقبت هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها،اليوم الثلاثاء ، نجار بالسجن المؤبد ل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة" هيروين" المخدرة بدائرة مركز الخانكة.

وجاءت المحكمة برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، عضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى انور احمد مؤمن، ووكيل النيابة أحمد كيلانى المهدى، وأمين سر مينا عوض ميخائيل.

وجاء في أمر الإحالة في القصية رقم 21633 /2023 مركز الخانكة والمقيدة برقم ٣١٨٧ لسنة ٢٠٢٢ حصر كلى شمال بنها، أن المتهم م.م.س"، محبوس السن ٤٢ المهنة نجار ومقيم مدينة السلام، أنه في ٢٠٢٢/١٠/٩، بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية، احرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشف أمر الإحالة، تحريات المباحث توصلت الى انه بمهاتفة مصدرة السرى بإتجار المتهم فى المواد المخدرة، وعلى الفور انتقل الي حيث ايقن تواجدة واجري معه محاوله شراء صوريه اخرج المتهم على اثرها لفافه تحوي جوهر الهيروين المخدر فضبطه واياها وبتفتيشه عثر بحوزته علي تسعه واربعون ثقافة مماثلة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهه المتهم بالمضبوطات؛ اقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالي حصيلتها والهاتف. المحمول للتواصل مع متعاطيها