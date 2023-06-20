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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

كيميتش أفضل لاعب في الدوري الألماني

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

حصل النجم الألماني الدولي جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونيخ على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم عن الموسم المنقضي 2022-2023، وذلك بعد التتويج بقلب البوندزليجا.

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تمكن نادي بايرن ميونيخ من التتويج بلقب الدوري الألماني في الجولة الختامية، وعقب الفوز على فريق كولن بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة التي شهدت تعادل بوروسيا دورتموند مع ماينز بهدفين لكل فريق.

كيميتش أفضل لاعب في الدوري الألماني

وحصل كيميتش على نسبة تصويت 51.4 % من إجمالي أصوات الجماهير لاختيار أفضل لاعب عن الموسم الماضي.

جاء في المنافسة في جوشوا كيميتش كل من رفائيل جاريرو وجود بيلينجهام ثنائي فريق بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى اللاعب جمال موسيالا نجم بايرن ميوني.

تصويت الجمهور لأفضل لاعب في الدوري الألماني

كيميتش مع بايرن ميونيخ في الموسم الماضي

شارك كيميتش في 33 مباراة بالدوري الألماني عن الموسم الماضي وسجل 5 أهداف بجانب صناعة 6 أهداف أخرى لزملائه، وتحصل اللاعب على بطاقة صفراء لـ 4 مرات في الموسم الماضي وبطاقة حمراء لمرة وحيدة عن عن طريق الانذار الثاني.

خرج جوشوا كيميتش من الموسم الماضي مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني بنسبة 92 % من الدقائق التي شارك فيها اللاعب رفقة العملاق البافاري طوال الموسم.

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في دوري أبطال أوروبا شارك كيميتش مع بايرن ميونيخ في 9 مواجهات، سجل هدف وحيد وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى، وحصل على بطاقة صفراء في 3 مرات.

 

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