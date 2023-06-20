مرتضى منصور: تقرير مفوضي مجلس الدولة أوصى بإلغاء العزل

نشر مرتضى منصور التقرير الخاص بهيئة مفوضي مجلس الدولة، والخاص بقضية عزله من رئاسة النادى ، وقال منصور عبر صفحتة الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :

تقرير السادة المستشارين لهيئة مفوضي مجلس الدولة يوصي بالغاء عزل المستشار مرتضي منصور لمخالفتة قانون الرياضة ولايحقق اي مصلحة عامة .



طعن هيئة قضايا الدولة ..

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد حجزت أمس الإثنين، الطعن المقدم من قبل هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على الحكم الخاص عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري، للحكم بجلسة 8 يوليو

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

مران الزمالك ..

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأداء فقرات خططيه خاصة على هامش المران الصباحي اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر

وركز الجهاز الفني مع لاعبي الأبيض على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة منها نقل الكرة بالشكل الأمثل بين الخطوط والتمركز الصحيح وبعض الجوانب الفنية الأخرى.



وقام أوسوريو المدير الفني بالقاء أكثر من محاضرة فنية متنوعة على اللاعبين داخل أرضية الملعب لنقل التعليمات وتوضيح بعض الأمور لتطبيقها في المواجهات المحلية المقبلة للفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة فاركو في منافسات دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.