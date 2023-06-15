مرتضى منصور يعلن وقف عضوية الزمالك بالمقر الرئيسي

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة قرر إيقاف عمل عضويات جديدة في مقر النادي الرئيسي، وسيتم البدء في تلقي طلبات العضوية للفرع الجديد بالسادس من أكتوبر.

وأوضح رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة اليوم أن أول 1000 عضوية في فرع السادس باكتوبر بـ150 ألف جنيه، وبعدها ثاني 1000 عضوية بـ 180 ألف جنيه، وثالث 1000 عضوية بـ230 ألف جنيه، ورابع 1000 عضوية بـ260 ألف جنيه وخامس 1000 عضوية بـ300 ألف جنيه في حين ستكون بعدها العضوية بـ750 ألف جنيه.

وشدد على أنه سيتم تقسيط قيمة العضوية عن طريق البنوك بالتنسيق مع النادي، وأعضاء فرع النادي الرئيسي هم أعضاء في فرع النادي بالسادس من أكتوبر.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي قرر تكليفه برئاسة اللجنة العليا للاشتراكات والعضويات ومفوض من المجلس باتخاذ جميع القرارات دون الرجوع للمجلس.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه قرر تمديد المهلة الخاصة بسداد الاشتراكات ليوم الثلاثاء المقبل، كي يستفيد أعضاء النادي من التخفيضات الخاصة بإضافة التوابع.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة

أعلن نادي نانت الفرنسي الحصول على خدمات النجم المصري الدولي مصطفي محمد لاعب فريق جالطة سراي التركي ونادي الزمالك السابق، وذلمك لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وبعد تألقه اللافت في الموسم المنقضي.

تعاقد نانت مع مصطفي محمد من جالطة سراي بعقد ينتهي في يونيو عام 2027، لأربعة مواسم، وكان اللاعب المصري قد انتقل من الفريق التركي للدوري الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المنقضي.