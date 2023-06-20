حجاج البحر الأحمر يغادرون إلى الأراضي المقدسة

ودع اللواء إيهاب رأفت، مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات، عصر اليوم الثلاثاء، حجاج بيت الله الحرام من أمام مديرية التضامن الاجتماعي إلى مطار القاهرة مهنئًا جميع الحجاج على اختيار المولى عز وجل لهم لزيارة بيته الحرام وأداء مناسك الحج، بحضور أحمد عبيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، متمنيًا لهم السلامة في الذهاب إلى الأراضي المقدسة وأثناء تأدية مناسك الحج والعودة إلى أرض الوطن.

مؤكدًا حرصه الدائم على الاطمئنان على البعثة باستمرار، مطالبًا الحجاج خلال توديعهم بكثرة الدعاء من أجل مصر لكي يعم الخير والأمن على البلاد.

وفي السياق ذاته أعرب الحجاج عن فرحتهم وسعادتهم بالذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وقدموا الشكر للمحافظ لحرصه على توديعهم ومصافحتهم ولاهتمامه البالغ بالبعثة.

مؤكدين أن دعائهم الأول بأن يمن الله على مصر بنعمة الأمن والأمان وأن يحفظ شعبها من كل سوء.

وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، بأن عدد الحجاج هذا العام يبلغ ٤٢ حاجًّا من حجاج الجمعيات الأهلية وتمت القرعة بوزارة التضامن الاجتماعى من جميع مدن المحافظة.

حيث يسافر للحج ١٤ حاجًّا من الغردقة و١٠ حجاج من رأس غارب و٦ حجاج من مدينة سفاجا و٩ حجاج من القصير، بالإضافة إلى حاج واحد من مدينة مرسى واثنين من مدينة الشلاتين.

مشيرًا إلى أن المديرية والمحافظة قدمت جميع التسهيلات للحجاج وإنهاء الإجراءات خصوصًا مع كبار السن.

وقال عبدالمبدي بأن إجراءات القرعة تمت بوزارة التضامن بحضور الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم إخطار جميع الحجاج الفائزين بالقرعة وإخبارهم بضرورة الانتهاء من تسليم الأوراق المطلوبة والجوازات الخاصة وقد تم إنهاء الإجراءات كافة من قبل المديرية بالتنسيق مع المحافظة.