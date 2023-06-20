الداخلية تشن حملة أمية مُكبرة لضبط الخارجين على القانون

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 326 قضية مخدرات، و215 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 83485 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

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وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

على جانب أخر، قامت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم، وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وفي سياقٍ مُتصل، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا كفر البطيخ)، وأقسام شرطة (أول وثان دمياط - دمياط الجديدة- السرو.

و أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدرى الهيروين والشابو – طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 8 متهمين " لـ 6 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مُتهم بحيازة الحشيش في الإسماعيلية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات - مبلغ مالى - هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أشكال المخالفات، ولضبط مُخالفي القانون، ومُطاردة الهاربين من الأحكام القضائية.

ويشن رجال الوزارة حملات أمنية يومية الهدف منها التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللتأكد من الالتزام بالقواعد والقوانين العامة.

وتواصل الأجهزة الأمنية في الوزارة جهودها اليومية بدون توقف لمُواصلة العمل اللازم للوصول لمجتمع أكثر أمناً.