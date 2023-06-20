اتحاد جدة يقرر الاستغناء عن طارق حامد

قرر نادي اتحاد جدة السعودي الاستغناء عن النجم الدولي المصري طارق حامد بعد نهاية موسم 2022-2023، وفي ظل اقترابه من الاعلان الرسمي عن صفقة عالمية في فترة الانتقالات الصيفية.



واقترب نادي اتحاد جدة السعودي من إبرام صفقة عالمية من الدوري الإنجليزي الممتاز تتمثل في التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي من صفوف تشيلسي.



وارتبط طارق حامد بالرحيل عن صفوف اتحاد جدة في ظل اقتراب النادي السعودي من التعاقد مع نجولو كانتي.



وكشفت تقارير صحفية سعودية عن أن اتحاد جدة حسم مصير النجم المصري ولاعب خط الوسط طارق حامد.



اتحاد جدة يقرر رحيل طارق حامد













وأشارت جريدة الشرق الأوسط السعودية إلى أن اتحاد جدة قرر إنهاء ارتباطه بالثنائي هيلدر كوستا الذي عاد إلى ليدز يونايتد عقب نهاية فترة إعارته والمصري طارق حامد في ظل اقتراب صفقة نجولو كانتي.





كما أضافت أن اتحاد جدة لم يحدد حتى الآن مصير أحمد حجازي الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي وسيخضع لفترة علاج وتأهيل خلال الوقت المقبلة.



وتدرس إدارة اتحاد جدة في الوقت الحالي مصير أحمد حجازي وإمكانية استبعاده مؤقتًا حتى يتعافى من الإصابة.



مشوار طارق حامد مع اتحاد جدة



وساهم طارق حامد في تتويج اتحاد جدة بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023 حيث كان أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب البرتغالي نونو سانتو.



وشارك طارق حامد مع اتحاد جدة في 24 مباراة بالدوري السعودي منذ انتقاله للنمور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

وارتبط طارق حامد بالانتقال إلى بيراميدز والعودة إلى صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي.



وتعد تجربة اتحاد جدة هي التجربة الاحترافية الأولى للنجم الدولي طارق حامد خارج الدوري المصري حيث سبق له اللعب ضمن صفوف سموحة والزمالك في مصر.



وانضم طارق حامد إلى صفوف اتحاد جدة في صفقة انتقال حر، ويمتد عقده مع الفريق السعودي حتى نهاية الموسم المقبل 2024.









ونجح طارق حامد في التتويج مع اتحاد جدة تحت قيادة نونو سانتو بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي في موسم 2022-2023.