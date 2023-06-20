تفاصيل القبض علي زوج المطربة بوسي بتهمة سرقة شيكات بقيمه 8 ملايين جنيهًا

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من القبض على “هشام ربيع” زوج المطربة بوسي لاتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة تقدر بـ 8 ملايين جنيه من موكل طليقها في منطقة المقطم.

كما تواصل النيابة العامة جهودها في تولي التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، كما تم تكليف الجهات المعنية بالانتقال إلى محل الواقعة للمعاينة، وعرض آراء الشهود العيان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة.

القبض علي هشام ربيع في واقعة الاستيلاء علي شيكات بقيمة 8 ملايين جنية

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة المقطم ، بلاغًا من موكل طليق المطربة ويدعى فطين، ويعمل منتجًا فنيًّا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق وأن اتفق زوجها على سدادها وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البدء في التحقيق مع هشام ربيع في واقعة الاستيلاء علي شيكات بقيمة 8 ملايين جنية

وبدأت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق مع هشام ربيع زوج الفنانة بوسى فى واقعة اتهامه بالاستيلاء على شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها.

وجاء في نص البلاغ المقدم ضد طليق المطربة بوسي وآخرين لتورطهم في سرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من منتج فني بالمقطم.

وجاء في محضر الشرطة رقم 2409 لسنة 2023، أن المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته «فطين»- طليق المطربة بوسي-، تقدم ببلاغ يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة؛ لقيامه بتحريض متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، “هلالي”، “ميدو”، لاستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.

وجميعها محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي،- زوجة المشكو في حقه الأول- موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله «فطين»، بالبنك الأهلي فرع إيزي سبورت الهضبة الوسطى ثم إعطاؤهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض- مطواة- وفروا هاربين-.