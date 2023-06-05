ننشر أقوال الفنانة بوسي فى اتهامها بالتعدى على طليقها

تباشر نيابة المقطم الجزئية، اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة التعدي على وليد محمد عاشور وشهرته فطين طليق الفنانة ياسمين محمد وشهرتها بوسي، في القضية رقم 2409 لسنة 2023 جنح المقطم.

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة بوسي في اتهام طليقها لها بتحريض عدد من الأشخاص للتعدي عليه وسرقة شيكات وأوراق خاصة به، والتى نفت بدورها كل الاتهامات الموجهة إليها.

وقالت الفنانة بوسي في أقوالها إنها لا تعلم شىء عن تلك الاتهامات، أو تعرض طليقها للتعدي على يد أشخاص وسرقته ومنذ انفصالهم لم تتواصل معه أيضًا، وأن علاقتهم انتهت منذ ذلك الوقت.

ومثلت الفنانة بوسي أمام النيابة بعد أن تم استدعاؤها على سبيل الاستدلال والشهادة، ولم تحضر كمتهمة في الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم أفاد بورود بلاغ من موكل طليق المطربة بوسي - منتجا فنيا - اتهم فيه زوجها و2 آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، متفق مع زوج المطربة بوسي على سدادها.

واستمعت جهات التحقيق في القاهرة لأقوال المطربة بوسي في اتهام زوجها الحالي بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بأكثر من 8 مليون جنيه، من قبل منتج فني موكل من طليقها السابق بمنطقة المقطم.

تبين من تحقيقات جهات التحقيق، أن المجني عليه حضر إلى البنك للتقابل مع زوج المطربة بوسي إلا أنه تفاجأ بمقابلته لـ 3 أشخاص قاموا بالاستيلاء على الشيكات منه وفروا هاربين، حيث شرحت التحقيقات وجود أعمال تربط المجني عليه بزوج المطربة بوسي، وامتلاك المجني عليه شيكات وإيصالات أمانة بذلك وما أن ذهب إلى البنك حتى قابله 3 أشخاص قاموا بسرقة الشيكات وإيصالات الأمانة منه كرها ثم فروا هاربين.

وعلى الفور، توجه المنتج الفني إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضرا بالواقعة، واتهم فيه زوج المطربة بوسي بسرقة إيصالات الأمانة والشيكات منه وقيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات اللازمة توصلت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى صحة الواقعة، وألقت القبض على زوج المطربة بوسي وعدد اثنين آخرين شاركوا في الجريمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وقامت جهات التحقيق في القاهرة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط البنك، والاستماع لأقوال المطربة بوسي وكذا أقوال المجني عليه، وشهادة الشهود في الواقعة واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حول إتهام المنتج الفني لزوج المطربة بوسي بسرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 مليون جنيه وذلك أثر معاملات بينهما، حيث توجه المجني عليه إلى البنك إلا أنه فوجئ بوجود 3 أشخاص قاموا بالاستيلاء على الشيكات منه.