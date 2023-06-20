رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية يكشف حقيقة تواجد الأهلي في أحدى الألعاب الشهيرة

تحدث شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية حول إدراج النادي الأهلي في لعبة فيفا 24 الشهيرة، مضيفا أنه مازال قيد الدراسة في الوقت الحالي لاتخاذ القرار النهائي.



وتابع عبدالباقي في تصريحات تلفزيونية أنه في حال إدراج الأهلي في لعبة فيفا سيعود مكاسب مالية كبيرة للأهلي بجانب انتشار شعبية النادي في كل أرجاء العالم واستخدام القميص الخاص به، كما سيعود بإعلانات للنادي الأهلي.



وواصل حديثه حول هل سيتواجد الدوري المصري بالكامل في فيفا؟ ليرد قائلا أن هذا يعود إلى آليات والاجتماعات مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن الأكيد سيتم إضافة الدوري المصري الإلكتروني والذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى ٣٨٪؜ من نسبة المشاركين من الشرط الأوسط.



وأضاف أن منتخب مصر للألعاب الإلكترونية سيشارك في بطولة العالم العام الجاري.





موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري

يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الثلاثاء، لمواجهة حرس الحدود في الدوري، بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وأغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة بطولة دوري أبطال أفريقيا ليبدأ التحضير لمبارياته المتبقية فى مسابقة الدوري المصري ومنافسات بطولة كأس مصر فى نسختها الحالية، فى ظل تبقي 10 مباريات للفريق الأحمر بالدوري والذي اقترب من الانتهاء في ظل لعب جولاته الأخيرة من عمر المسابقة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى غلق صفحة نهائي أفريقيا من أجل التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.









