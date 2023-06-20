النصر السعودي يهدد صفقة برشلونة الكبرى

يهدد نادي النصر السعودي خطة برشلونة الإسباني في إتمام صفقة كبرى من صفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأصبح مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط إنتر ميلان الإيطالي ضمن اهتمامات برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية حيث يرغب تشافي هيرنانديز في تدعيم خط وسط الفريق الكتالوني قبل الموسم الجديد.



ويخطط برشلونة لصفقة تبادلية كبرى مع إنتر ميلان من أجل الحصول على خدمات لاعب خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش.



إلا أن النصر السعودي يخطط جديًا في خطفم مارسيلو بروزوفيتش وعرقلة خطة برشلونة في الميركاتو الصيفي.



صفقة تبادلية بين برشلونة وإنتر ميلان





وكشفت شبكة “سكاي سبورتس” أن برشلونة يريد شراء مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان مقابل رحيل فرانك كيسيه إلى الفريق الإيطالي.



وكان برشلونة قد أعل تعاقده مع فرانك كيسيه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ميلان الإيطالي بعقد يمتد حتى عام 2026.



وخاض فرانك كيسيه 28 مباراة مع برشلونة في موسم 2022-2023 من الدوري الإسباني، وساهم في هدفين بتسجيله هدفًا وصناعته هدف آخر.



وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن مارسيلو بروزوفيتش دخل بقوة ضمن حسابات النصر السعودي.



ويرغب النصر السعودي في ضم صفقة عالمية على غرار صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للعالمي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وبحسب ما ذكرته الشبكة الإيطالية فإن النصر السعودي يريد الحصول على خدمات مارسيلو بروزوفيتش مقابل الحصول على 15 مليون يورو.



وينتظر النصر السعودي موافقة مارسيلو بروزوفيتش على فكرة الانتقال إلى الدوري السعوجي من أجل إتمام الصفقة .



مارسيلو بروزوفيتش







مشوار مارسيلو بروزوفيتش مع إنتر ميلان



ويعد النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش أحد أبرز اللاعبين في صفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال المواسم الماضية.



ولعب مارسيلو بروزوفيتش 28 مباراة مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي موسم 2022-2023، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.



بينما خاض 9 مباريات مع إنتر ميلان لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.









وبشكل عام بينما شارك مارسيلو بروزوفيتش في 330 مباراة خلال مسيرته مع إنتر ميلان، وسجل خلالها 31 هدفًا بينما صنع 43 هدفًا.



