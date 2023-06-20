وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروعي تطوير ميناء العريش

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية لأحد أهم الممرات وهو ممر العريش / طابا اللوجيستي، والذى يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البرى ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا وهو امتداد لخط الفردان / بئر العبد / العريش مرورًا بمنطقة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء.

تفقد الوزير يرافقه اللواء عبد اللطيف شوشة محافظ شمال سيناء ميناء العريش البحري، حيث تم تفقد المرحلة الأولى من أعمال تطوير الميناء والتي تشمل إنشاء أرصفة بإجمالى أطوال 2250 م تصل إلى حوالي 18 م وحواجز أمواج بطول 2700 م، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسى بطول 1250 م وإقامة رصيف سياحى عليه بطول 1000 م ، ثم إنشاء امتداد للحاجز الرئيسى بطول 1200 م، وكذلك إنشاء حاجز أمواج شرقى بطول 250 م وإنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 م، بالإضافة الى إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 م وإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 م .

تطوير ميناء العريش

واطلع الوزير على خطط التطوير المستقبلية والتي سيتم البدء في تنفيذها فور الانتهاء من تطوير أعمال تطوير الحوض الأول حيث سيتم البدء في الحوض الثاني والذي يشمل (أرصفة بأطوال 1650 م - حاجز أمواج غربى بطول 1200 م .

- حاجز أمواج شرقى بطول 1100 م - ساحات ومخازن بمساحة 769 م2 ويعقب تنفيذ الحوض الثاني تنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل (أرصفة حاويات بأطوال 3200 م بغاطس 17 م ).

كما أنه منذ افتتاح الميناء في 4/1/2021 تم عودة صادرات سيناء للأسواق العالمية حيث استقبل الميناء حتى تاريخه عدد ( 180 ) سفينة بإجمالى حجم تداول بضائع بلغ (730 ) الف طن بالإضافة لإستقبال 3 سفن محملـة بالمعدات الثقيلة اللازمة لرفع قدرات محطة كهرباء العريش بإجمالى 1761 طن كما أسفرت نتائج تطوير الميناء إلى تقدم العديد من الشركات لتنفيذ العديد من المشروعات أهمها مشروع إنشاء ( 6 ) صوامع لتخزين الأسمنت ( الأسود والأبيض ) بطاقة تخزينية تبلغ 75 الف طن ومن المنتظر أن تبدأ أحجام التداول للمشروع بنهاية عام 2023 ( 1.8 مليون طن ثم 2.1 مليون طن حتى نهاية مدة الترخيص والتى ستمتد لمدة 15 عاما).

تطوير ميناء العريش

كما تفقد وزير النقل مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا البالغ اجمالي أطواله حوالي 500 كم والذي يتضمن ( إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان / بئر العبد بطول 100 كم بالإضافة إلي تطوير الوصلة من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم وإنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 وكذلك إنشاء خط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كم وحيث بدأت الجولة بتفقد خط (العريش / طابا) بطول 275 كم والجاري تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصريه الوطنيه حيث تم متابعة أعمال الرفع المساحي وتنفيذ الجسور اللازمة لتنفيذ خط السكة الحديد، كما تم تفقد الأعمال الجارية عند تقاطع الخط مع طريق مصنع الأسمنت بلبنى، ونقطة تقاطع مسار الخط مع طريق ابو عويجله، كما تفقد منطقة التقاطع بين خطى (الفردان / رفح) و(العريش / طابا) جنوب ميناء العريش

حيث سيتم إنشاء محطة العريش للركاب لخدمة المطار ومرتبطة بوصلة سكك حديد للميناء لنقل البضائع .

واكد الوزير خلال الجولة أن هذا الخط سيربط أماكن التصنيع بسيناء كمصانع الأسمنت بالعريش ومصانع الرخام بالحسنة بكل من ميناء طابا وميناء العريش وميناء بورسعيد، كما سيحقق الخط نقل البضائع من وإلي هذه الموانئ كما سيحقق الخط ربط موانئ البحر الأحمر ( طابا & نوبيع) بموانئ البحر المتوسط ( العريش – شرق بورسعيد ) مما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة سيناء وربطها مع شبكة سكك حديد مصر.

تطوير ميناء العريش

كما تابع وزير النقل خلال جولته اعمال تنفيذ مشروع إنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وكذلك تفقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد بإجمالي أطوال حوالي ٢٧٥ كم ، حيث يجري إعادة تأهيل وتطوير الخط من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم ومن بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول ٤٤ كم ، وبعدها تفقد الفريق مهندس وزير النقل الأعمال الجارية بمحطة بئر العبد حيث يتم تسوية وتمهيد الجسر القديم بداية من المحطة في اتجاه الفردان تمهيدا لتركيب القضبان والفلنكات، وكذلك محطة بالوظة حيث يتم رفع السكك القديمة وتنظيف قطاع التزليط وإعادة تركيب السكة وتزليطها ودكها بالإضافة إلى محطة القنطرة شرق حيث يجري احلال وتجديد السكك القديمة.

كما تفقد وزير النقل أعمال تطوير الوصلة من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي ٢٣ كم من غربلة بازلت ودك السكة)، بالاضافة الى انشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول ٢١ كم وصولا الى ميناء شرق بورسعيد .

متابعة أعمال إنشاء كوبرى معدنى جديد بمنطقة الفردان

وفي ختام جولته قام الوزير بمتابعة أعمال إنشاء كوبرى معدنى جديد بمنطقة الفردان واعمال اعادة تاهيل الكوبرى القائم كوبرى الفرداني كباري معدنية طول كل منها ٦٤٠ متر يتكون كل كوبري من جزئين طول كل جزء ٣٢٠ متر يمر الجديد اعلى فرعة قناة السويس الحديدة ويمر الاخر القائم اعلى فرعة قناة السويس القديمة و تم الانتهاء من انشاؤه فى ٢٠٠١ وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنميه بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب و البضائع بين الوادى وسيناء.

وتضمنت الاعمال تنفيذ الكوبرى المعدني الجديد بسكة مزدوجة على قناة السويس الجديدة كما تم تأهيل وازدواج خط السكة الحديد اعلى الكوبرى المعدني القائم وتم انشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين الجديدة والقديمة وربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط الفردان رفح وانشاء برج اشارات شرق قناة السويس و انشاء سحارات اسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات ( مياه - كهرباء -اشارات) و انشاء منطقة ادارية لادارة هذه الكباري شرق قناة السويس الجديدة.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته صرح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اننا نتابع اليوم أحد الممرات اللوجستية التي تم تدشينها يوم الخميس ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣ في ميناء الاسكندرية، حيث دشن الرئيس السيسي عدد من الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة ومنها ممر العريش / طابا اللوجيستي التنموي المتكامل الذي نتابع أعمال تنفيذه اليوم على ارض الواقع و حيث يبدأ هذا الممر من ميناء العريش البحري وحتى منفذ طابا البري ويربط بينهما خط سكة حديد العريش / طابا وهو امتداد لخط الفردان بئر العبد / العريش مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة بسيناء وحيث ستساهم هذه الممرات في ربط مناطق الانتاج (الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعه ونظيفة وآمنه مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

واضاف ان هذا الممر اللوجيستي العريش / طابا سيتم امتدادة باتجاه الشرق إلى الاردن والعراق لان هذا الممر جزء من طريق النقل العربي الذي سيخدم حركة التجارة إلى الاردن والعراق ودول الخليج والى الدول العربية الافريقية.

واشار الى ان احد اهم المكونات الرئيسية لهذا الممر اللوجيستي هو مشروع اعادة تأهيل وتطوير وانشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول اجمالي حوالي ٥٠٠ كم .

واشار الى ان هذا ان هذا الخط سيخدم نقل البضائع كما سيخدم المناطق الصناعية عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا الى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدة بانحاء الجمهورية.

واكد الفريق مهندس وزير النقل ان هذا الممر اللوجيستي له عوائد اقتصادية عديدة كما سيخدم اهالي شمال ووسط وجنوب سيناء موجها الدعوة الى اهالي سيناء للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا الى ان هذا الممر اللوجيستي المتكامل هو ممر تنمية جديد موجها الشكر الى القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الباسلة لما قاموا به من جهد في تأمين سيناء واقتلاع جذور الارهاب فيما يساهم نحو تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بتنفيذ مشروعات ضخمة تنموية لخدمة كافة اهالي سيناء.

واكد الوزير اننا اليوم نشهد بدء العمل في مسار خط السكه الحديد الفردان / بئر العبد / العريش / طابا الذي سيخدم كافة التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء وانه يتم ربط كل المحاور الطولية بسيناء كما قدم وزير النقل التهنئة لمحافظ شمال سيناء واهالي سيناء على هذا المشروع التنموي الضخم الذي سيخدم سيناء بل ويخدم كل المنطقة.

تطوير ميناء العريش

وأكد الوزير، ان ميناء العريش يتمتع بموقع فريد ومتميز على البحر متوسط يصل بين قارتي أوروبا وآسيا مما استدعى عملية تطويره وذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس التي تتولى أعمال التكريك فضلاً عن قيام شركات مقاولات وطنية منها المقاولون العرب والغرابلي بتنفيذ أعمال التطوير، وذلك ليكون قادراً على استقبال السفن الحديثة وبحمولات ضخمة، فضلاً عن إنشاء مشروعات صوامع تداول الأسمنت الأبيض والأسود، بجانب تداول البضائع السيناوية الأخرى مثل الرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في خلق فرص عمل لابناء المحافظة حيث بلغ عدد العمالة بالشركات المنفذة للمشروع من أهالى شمال سيناء 3477 فرد لافتا الى أعمال تطوير الميناء تساهم في تحقيق عملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء.