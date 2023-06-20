زي المطاعم حضري شاورما اللحم التركية

تحرص الأمهات على تحضير الوجبات المفيدة لصحة أبنائها لتمدهم بقدر من الفيتامينات والمعادن المفيدة لهم.

وتحتوى اللحوم الحمراء على فوائد عديدة تفيد صحتهم ويسهل تحضيرها بأكثر من طريقة فضلا عن مذاقها الشهي.

ونقدم لك في السطور التالية فوائد تناول اللحم على الصحة.

بروتين لحم البقر ولحم الخروف مغذ للغاية، وقد يعزز الحفاظ على العضلات.

تزويد الجسم بفيتامين "بي 12" (B12)، وهو عنصر غذائي أساسي مهم لتكوين الدم والدماغ والجهاز العصبي.

تزويد الجسم بمعادن مثل الزنك والسيلينيوم.

تزويد الجسم بالحديد، والذي يتم امتصاصه بكفاءة عالية، وهو يحمي من فقر الدم.

تزويد الجسم بالنياسين فيتامين "بي 3" (B3) وفيتامين "بي 6" (B6)، وله وظائف مهمة في الجسم.

تزويد الجسم بـ"الكرياتين" (Creatine)، وهو يعمل كمصدر للطاقة للعضلات.

طريقة تحضير شاورما اللحم التركية

وبخطوات سهلة وبسيطة نقدم لكِ طريقة تحضير شاورما اللحم التركية لتقدمي أفضل مذاق لافراد أسرتك.

المقادير

فيليه اللحم : 500 غرام (مقطع شرائح رفيعة)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- عصير البرتقال : ربع كوب

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- خل التفاح : ملعقة كبيرة

- هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- بهارات الشاورما : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي الثوم المهروس، وعصير البرتقال، وعصير الليمون، وخل التفاح، وزيت الزيتون، في وعاء.

أضيفي الملح، وبهارات الشاورما، والفلفل الأسود، والهيل.

أضيفي اللحم وقلبي حتى تتجانس المكونات ثم غطي الطبق وأدخليه الثلاجة لمدة 4 ساعات أو ليلة كاملة.

سخني القليل من الزيت في قدر على النار ثم أضيفي اللحم المنقوع ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدا.

قدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو البطاطس المسلوقة.